Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà V+ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kinh doanh kênh GT

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường: Nghiên cứu, phân tích thị trường và xác định cơ hội phát triển trong lĩnh vực nội thất

Tìm kiếm và phát triển đối tác: Tiếp cận, đàm phán và xây dựng mối quan hệ với các đối tác để mở rộng danh sách khách hàng (công ty thiết kế, nhà thầu, các khách hàng tiềm năng).

Xây dựng chiến lược marketing: Phối hợp với đội ngũ nội bộ để thiết kế các chiến dịch truyền thông, quảng bá sự kiện và thương hiệu RPB nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh số

Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing và hoạt động phát triển thị trường, đưa ra các đề xuất cải thiện phù hợp.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường để cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.

Thực hiện các proposal về sản phẩm phục vụ công việc

Training nội bộ về sản phẩm

Thực hiện, quay, thuyết trình trước ống kính về review sản phẩm

Thực hiện các chuyến công tác tại các địa phương có đặt văn phòng đại diện

Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ BGD

Quản lý kho vật liệu bảng màu, catalogue

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc phát triển thị trường.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Tinh thần chủ động, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13-16 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng doanh số cá nhân, nhóm, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng % trên giá trị hợp đồng, thưởng vượt chỉ tiêu.

BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Nghỉ tất cả ngày CN, Lễ, Tết và chế độ nghỉ phép hàng tháng.

Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên.

Làm việc giờ hành chính: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 1 giờ

Nghỉ 2 ngày thứ 7 một tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

