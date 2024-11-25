Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà V+ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường: Nghiên cứu, phân tích thị trường và xác định cơ hội phát triển trong lĩnh vực nội thất
Tìm kiếm và phát triển đối tác: Tiếp cận, đàm phán và xây dựng mối quan hệ với các đối tác để mở rộng danh sách khách hàng (công ty thiết kế, nhà thầu, các khách hàng tiềm năng).
Xây dựng chiến lược marketing: Phối hợp với đội ngũ nội bộ để thiết kế các chiến dịch truyền thông, quảng bá sự kiện và thương hiệu RPB nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh số
Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing và hoạt động phát triển thị trường, đưa ra các đề xuất cải thiện phù hợp.
Nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường để cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.
Thực hiện các proposal về sản phẩm phục vụ công việc
Training nội bộ về sản phẩm
Thực hiện, quay, thuyết trình trước ống kính về review sản phẩm
Thực hiện các chuyến công tác tại các địa phương có đặt văn phòng đại diện
Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ BGD
Quản lý kho vật liệu bảng màu, catalogue

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hoặc phát triển thị trường.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.
Tinh thần chủ động, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13-16 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng doanh số cá nhân, nhóm, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng % trên giá trị hợp đồng, thưởng vượt chỉ tiêu.
BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Nghỉ tất cả ngày CN, Lễ, Tết và chế độ nghỉ phép hàng tháng.
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên.
Làm việc giờ hành chính: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 1 giờ
Nghỉ 2 ngày thứ 7 một tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

