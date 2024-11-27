Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 35 Triệu

Mức lương 27 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 27 - 35 Triệu

- Trực tiếp tổ chức, điều hành triển khai thi công các dự án do Ban giám đốc công ty điều động;

- Triển khai lập kế hoạch thi công, tổ chức mặt bằng thi công, lập tổng tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật;

- Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất;

- Lập kế hoạch:

+ Cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ…

+ Cung cấp nhân lực (tổ đội) trên công trường.

+ Lập kế hoạch báo cáo sản lượng hàng tháng, Lập dự trù lương nhân công hàng tháng,

Lập báo cáo về vật tư thi công dụng cụ hàng tháng

- Phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết những vấn đề phát sinh trong thi công.

- Kiểm soát tiêu hao vật tư, nhân công, thiết bị, công cụ dụng cụ, thầu phụ…

- Chủ trì lập và kiểm soát hồ sơ thanh toán, quyết toán Kiểm tra, ký hồ sơ thanh toán và trình Ban Giám đốc công tác thanh toán nhân công và hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư đảm bảo khâu thanh toán và thu vốn kịp thời;

- Có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo cách thức quản lý một số tiêu chuẩn riêng của từng công trình;

- Tổ chức ổn định ăn ở sinh hoạt và chăm lo đời sống CBNV công trường;

- Chịu trách nhiệm trước công ty về tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc giao.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 27 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam, Tuổi 30 – 40 tuổi;

- Làm việc tại công trường;

- Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, kiến trúc; Chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật công trình xây dựng và tương đương;

- Thành thạo các kỹ năng vi tính: Word, Excel; Autocad;

- Ưu tiên ứng viên triển khai được bản vẽ Shop drawing và Biện pháp thi công; Project..

- Có khả năng lãnh đạo, thống kê, báo cáo.

- Kỹ năng tốt trong công tác đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro.

- Phong cách làm việc chủ động, chuyên nghiệp, quyết liệt, kỷ luật cao;

- Có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao

- Sẵn sàng đi công tác xa theo dự án.

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp hạng III trở lên(còn hạn); Có kinh nghiệm triển khai các công trình Vốn ngân sách và các loại vốn khác;

- Có tối thiểu 03 năm làm vị trí Chỉ huy trưởng công trình dân dụng, công nghiệp Cấp III trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận tùy theo năng lực kinh nghiệm(lương từ 27-35 triệu/tháng); Phụ cấp tăng ca, xăng xe, điện thoại, trách nhiệm sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN các phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với luật lao động hiện hành;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Tham quan du lịch, thưởng các ngày lễ và tháng lương thứ 13; Thưởng hiệu quả công trình hoàn thành;

- Được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các vị trí trọng yếu đã qua thử thách và gắn bó lâu dài với Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin