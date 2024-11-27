Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 35 Triệu

Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Quản lý dự án xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Mức lương
27 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 27 - 35 Triệu

- Trực tiếp tổ chức, điều hành triển khai thi công các dự án do Ban giám đốc công ty điều động;
- Triển khai lập kế hoạch thi công, tổ chức mặt bằng thi công, lập tổng tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật;
- Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất;
- Lập kế hoạch:
+ Cung cấp vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ…
+ Cung cấp nhân lực (tổ đội) trên công trường.
+ Lập kế hoạch báo cáo sản lượng hàng tháng, Lập dự trù lương nhân công hàng tháng,
Lập báo cáo về vật tư thi công dụng cụ hàng tháng
- Phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết những vấn đề phát sinh trong thi công.
- Kiểm soát tiêu hao vật tư, nhân công, thiết bị, công cụ dụng cụ, thầu phụ…
- Chủ trì lập và kiểm soát hồ sơ thanh toán, quyết toán Kiểm tra, ký hồ sơ thanh toán và trình Ban Giám đốc công tác thanh toán nhân công và hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư đảm bảo khâu thanh toán và thu vốn kịp thời;
- Có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo cách thức quản lý một số tiêu chuẩn riêng của từng công trình;
- Tổ chức ổn định ăn ở sinh hoạt và chăm lo đời sống CBNV công trường;
- Chịu trách nhiệm trước công ty về tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc giao.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 27 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam, Tuổi 30 – 40 tuổi;
- Làm việc tại công trường;
- Tốt nghiệp Đại học các trường: Xây dựng, kiến trúc; Chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ thuật công trình xây dựng và tương đương;
- Thành thạo các kỹ năng vi tính: Word, Excel; Autocad;
- Ưu tiên ứng viên triển khai được bản vẽ Shop drawing và Biện pháp thi công; Project..
- Có khả năng lãnh đạo, thống kê, báo cáo.
- Kỹ năng tốt trong công tác đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, kiểm soát dự án, quản trị rủi ro.
- Phong cách làm việc chủ động, chuyên nghiệp, quyết liệt, kỷ luật cao;
- Có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao
- Sẵn sàng đi công tác xa theo dự án.
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp hạng III trở lên(còn hạn); Có kinh nghiệm triển khai các công trình Vốn ngân sách và các loại vốn khác;
- Có tối thiểu 03 năm làm vị trí Chỉ huy trưởng công trình dân dụng, công nghiệp Cấp III trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận tùy theo năng lực kinh nghiệm(lương từ 27-35 triệu/tháng); Phụ cấp tăng ca, xăng xe, điện thoại, trách nhiệm sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN các phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với luật lao động hiện hành;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: Mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Tham quan du lịch, thưởng các ngày lễ và tháng lương thứ 13; Thưởng hiệu quả công trình hoàn thành;
- Được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các vị trí trọng yếu đã qua thử thách và gắn bó lâu dài với Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Ngõ 406, đường Âu Cơ, Tổ 32 cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-doc-cong-trinh-thu-nhap-27-35-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261358
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Hạn nộp: 01/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 17 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Bắc Ninh Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 25 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 27 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 27 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Tuyển Chi Huy Trưởng Công Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng DHC
Hạn nộp: 01/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 17 - 23 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 18 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
Hạn nộp: 16/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công Ty Cổ Phần Gia Phú
Hạn nộp: 05/12/2024
Long An Bắc Ninh Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 25 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Tuyển Quản đốc công trình thu nhập 27 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 27 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hải Phòng Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Tuyển Chi Huy Trưởng Công Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất