Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

  • Lập kế hoạch Phát triển và thực thi các công tác vận hành nhằm đạt mục tiêu và tăng trưởng của Công ty.
  • Giám sát các chỉ số hoạt động chính ( KPIs ) và báo cáo trực tiếp cho BGĐ về hiệu quả hoạt động.
  • Phối hợp với bộ phận Nhân sự để phát triển và thực hiện chương trình đào tạo nhằm tối ưu hóa kỹ năng và năng suất nhân viên.
  • Xem xét, đánh giá và cải thiện quy trình vận hành, bao gồm cả quản lý hàng tồn kho, dịch vụ khách hàng và quản lý chất lượng.
  • Làm việc với bộ phận Mua hàng để đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.
  • Đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định và tiêu chuẩn ngành trong tất cả các hoạt động vận hành.
  • Xử lý các vấn đề vận hành phát sinh và đề xuất giải pháp sáng tạo để giải quyết.
  • Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc cải thiện các điểm chạm tiếp xúc và quy trình dịch vụ.
  • Báo cáo công việc theo quy định và chu kỳ ngày/tuần/tháng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản lý chất lượng.
  • Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
  • Kỹ năng phân tích, nghiên cứu tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao.
  • Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phát hiện và giải quyết vấn đề tốt.
  • Chủ động, sáng tạo và tư duy chiến lược Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: 18.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ + Thưởng KPI.
  • Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ.
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống, cơ hội thăng tiến rõ ràng, review hàng năm.
  • Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
  • Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hangcua-hang-truong-thu-nhap-tu-15-trieu-toan-thoi-gian-tam-thoi-tai-ha-noi-job254779
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm 7-Eleven Vietnam
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
7-Eleven Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mirei Company Limited
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD
Mirei Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 18/07/2025
An Giang Đã hết hạn Tới 132.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD
Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Hạn nộp: 09/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm 7-Eleven Vietnam
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
7-Eleven Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mirei Company Limited
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD
Mirei Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 18/07/2025
An Giang Đã hết hạn Tới 132.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD
Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Hạn nộp: 09/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
240 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD Mirei Company Limited
650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD Mirei Company Limited
650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu 7-Eleven Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm