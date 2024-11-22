Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Lập kế hoạch Phát triển và thực thi các công tác vận hành nhằm đạt mục tiêu và tăng trưởng của Công ty.
- Giám sát các chỉ số hoạt động chính ( KPIs ) và báo cáo trực tiếp cho BGĐ về hiệu quả hoạt động.
- Phối hợp với bộ phận Nhân sự để phát triển và thực hiện chương trình đào tạo nhằm tối ưu hóa kỹ năng và năng suất nhân viên.
- Xem xét, đánh giá và cải thiện quy trình vận hành, bao gồm cả quản lý hàng tồn kho, dịch vụ khách hàng và quản lý chất lượng.
- Làm việc với bộ phận Mua hàng để đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định và tiêu chuẩn ngành trong tất cả các hoạt động vận hành.
- Xử lý các vấn đề vận hành phát sinh và đề xuất giải pháp sáng tạo để giải quyết.
- Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc cải thiện các điểm chạm tiếp xúc và quy trình dịch vụ.
- Báo cáo công việc theo quy định và chu kỳ ngày/tuần/tháng.
- Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản lý chất lượng.
- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao.
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phát hiện và giải quyết vấn đề tốt.
- Chủ động, sáng tạo và tư duy chiến lược Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 18.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ + Thưởng KPI.
- Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống, cơ hội thăng tiến rõ ràng, review hàng năm.
- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
