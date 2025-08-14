Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D28,D29,D30 khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phản hồi:
Tiếp nhận mọi thắc mắc, phản hồi của khách hàng liên quan đến toàn bộ dịch vụ của công ty qua tất cả các kênh thông tin: trực tiếp, điện thoại, email, nội bộ,… theo đúng thẩm quyền và quy định của Công ty.
Đưa ra phương hướng giải quyết, xử lý vấn đề:
Đối với các vấn đề có thể giải quyết được ngay thì trả lời luôn cho khách hàng.
Đối với các phản hồi chưa thể trả lời được ngay thì tiếp nhận thông tin bằng cách đặt nhiều câu hỏi rõ ràng cụ thể.
Liên hệ với các bộ phận, phòng ban liên quan (kho, giao nhận, kế toán, thầu…) qua đt hoặc email để chuyển thông tin khiếu nại.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh….
Nhanh nhẹn nhiệt tình.
Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm, có thể đào tạo Ứng viên mới ra trường.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng (hưởng 100% Lương)
Lương tháng 13 (Cam kết) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty
Tham gia BHXH theo Luật định và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty
Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

