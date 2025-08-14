Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua Hotline/Zalo/Fanpage…

Lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề khéo léo, tế nhị.

Cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình KM.

Theo dõi, xử lý đơn hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống.

Duy trì mối quan hệ thân thiết, xây dựng lòng tin và sự gắn kết với khách hàng hiện tại.

Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Marketing để cải thiện dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy logic cao, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên từng làm mỹ phẩm, chăm sóc da).

Chấp nhận sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Dược, Làm đẹp,…

Hiểu biết cơ bản về mỹ phẩm, chăm sóc da là một lợi thế lớn.

Kiên nhẫn, tận tâm, chịu áp lực tốt.

Ngoại hình chỉn chu.

Tại CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 (Lương CB+ lương Klương OKRs)+ thưởng.

Được đào tạo kỹ năng & kiến thức sản phẩm.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin