Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua Hotline/Zalo/Fanpage…
Lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề khéo léo, tế nhị.
Cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình KM.
Theo dõi, xử lý đơn hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống.
Duy trì mối quan hệ thân thiết, xây dựng lòng tin và sự gắn kết với khách hàng hiện tại.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Marketing để cải thiện dịch vụ.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy logic cao, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên từng làm mỹ phẩm, chăm sóc da).
Chấp nhận sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Dược, Làm đẹp,…
Hiểu biết cơ bản về mỹ phẩm, chăm sóc da là một lợi thế lớn.
Kiên nhẫn, tận tâm, chịu áp lực tốt.
Ngoại hình chỉn chu.
Tại CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 (Lương CB+ lương Klương OKRs)+ thưởng.
Được đào tạo kỹ năng & kiến thức sản phẩm.
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
