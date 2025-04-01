Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 500 USD

SỸ QUAN TIỀM NĂNG (Mùa 1.2025)

Sỹ quan Tiềm năng (Cửa hàng trưởng tập sự) là chương trình phát triển nhân tài trẻ diễn ra hằng năm tại WinCommerce, tìm kiếm và đào tạo một thế hệ Cửa hàng Trưởng tiên phong, năng động, cầu tiến, khát khao lập nghiệp trong ngành bán lẻ và lan tỏa một tinh thần chiến thắng - đồng hành cùng WinComerce trong sự nghiệp “Phụng sự Người tiêu dùng Việt Nam”.

Lộ trình: LÀM VIỆC VÀ ĐÀO TẠO TRONG 6 THÁNG TỪ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÊN CỬA HÀNG TRƯỞNG : Nhận việc từ 05/05/2025

- Giai đoạn 01 (2 tháng đầu – Nhân viên Bán hàng) – Nền tảng cơ bản: Hội nhập, Nghiệp vụ nhân viên bán hàng

- Giai đoạn 02 (2 tháng tiếp theo – Cửa hàng phó tập sự) – Thử thách Tiềm năng quản lý: Được nhận nhiệm vụ/ dự án/ mảng việc tại cơ sở/ khu vực; đào tạo lý thuất và thực hành kiến thức & kỹ năng quản lý vận hành cửa hàng

- Giai đoạn 03 (2 tháng cuối – Cửa hàng trưởng tập sự) – Tiếp nhận quản lý CH, tập sự vị trí CHT. Sau 6 tháng sẽ được đánh giá bổ nhiệm - trở thành Cửa hàng trưởng chính thức.

Lộ trình trước onboard: