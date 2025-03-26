Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VPMILK
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty Cổ phần VPMILK

Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng của Công ty thuộc các khu vực được giao
- Đàm phán với đối tác, triển khai mở điểm trong khu vực được giao
- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ khách hàng tiềm năng
- Quản lý hệ thống nhân sự tuyến quản lý
- Đôn đốc, Nhân viên giám sát, nhân viên kinh doanh thực hiện công việc
- Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai các chương trình bán hàng trong địa bàn
- Tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh doanh, các chính sách bán hàng, lương, thưởng,…
- Phối hợp với các Phòng/ Ban có liên quan trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng với khách hàng
- Truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát các định hướng, quy định, nội quy,… công ty
- Huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng bán hàng cho các Nhân viên kinh doanh
- Tổ chức đánh giá, giám sát nhân viên kinh doanh
- Báo cáo ngày, tuần, kế hoạch tuần (ngắn và dài hạn) trong khu vực phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc, quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VPMILK

Công ty Cổ phần VPMILK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7 , TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

