Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng của Công ty thuộc các khu vực được giao

- Đàm phán với đối tác, triển khai mở điểm trong khu vực được giao

- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ khách hàng tiềm năng

- Quản lý hệ thống nhân sự tuyến quản lý

- Đôn đốc, Nhân viên giám sát, nhân viên kinh doanh thực hiện công việc

- Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai các chương trình bán hàng trong địa bàn

- Tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh doanh, các chính sách bán hàng, lương, thưởng,…

- Phối hợp với các Phòng/ Ban có liên quan trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng với khách hàng

- Truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát các định hướng, quy định, nội quy,… công ty

- Huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng bán hàng cho các Nhân viên kinh doanh

- Tổ chức đánh giá, giám sát nhân viên kinh doanh

- Báo cáo ngày, tuần, kế hoạch tuần (ngắn và dài hạn) trong khu vực phụ trách

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc, quản lý trực tiếp