Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Biofresh được thành lập vào năm 2000 trong thành phố Thành phố Plovdiv. Đây là một công ty sản xuất hiện đại có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm.

Tại Việt Nam, năm 2025 BioFresh được Tập Đoàn XNK Thiên Thuận Phát nhập khẩu và phân phối đa dạng các dòng sản phẩm từ dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể.

Đặc trưng của các dòng sản phẩm của Biofresh đi theo tôn chỉ lành tính- an toàn, chiết xuất từ hoa hồng tại xứ sở Bulgaria là thung lũng hoa hồng nổi tiếng thế giới, với thành phần trên 95% là nước từ cánh hoa hồng chưng cất.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí Cửa hàng trưởng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý kinh doanh

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Shop- Kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên từ Hoa hồng Bulgaria.

- Thúc đẩy doanh số bán hàng (Dưỡng da, dầu gội, xả, body care,…) tại cửa hàng, gửi báo cáo tình hình cửa hàng theo ngày/tuần/ tháng cho GĐKD.

- Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Shop, và theo tiêu chuẩn đã được ban hành , đào tạo trước đó.