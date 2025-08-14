Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VA03A – 9 Khu BT Hoàng Thành Villas, KĐT Mộ Lao, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận đơn hàng và giải quyết các phản ánh của khách hàng về hàng hóa, chính sách bán hàng, giao hàng

- Quản lý cơ sở khách hàng trên phần mềm

- Phối hợp với phòng kinh doanh thu thập data khách hàng, data các shop

- Thăm, tặng quà, trao đổi trực tiếp với các đại lý để tối ưu lại các hoạt động đang triển khai

- Thống kê nhu cầu khách hàng về sản phẩm và phối hợp với bộ phận R&D để cải tiến sản phẩm.

- Tham gia đào tạo nội bộ, đào tạo liên phòng, các chương trình đào tạo khác để nâng cao hiệu quả công việc.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

-Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học liên quan đến chuyên ngành y và dinh dưỡng (ưu tiên: Cử Nhân Dinh Dưỡng, Kỹ Sư Dinh Dưỡng)

- Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng trở lên trong mảng chăm sóc khách hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Có khả giao tiếp, lắng nghe.

- Linh hoạt trong việc xử lý tình huống.

- Có tinh thần học tập trọn đời, cầu tiến. Học thật-làm thật.

- Tử tế và chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

-Trợ cấp ăn trưa tại công ty

- Thưởng nóng, thưởng KPI, thưởng Lễ, Tết

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm luân phiên

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...

- Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn).

- Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: Team building, dã ngoại, du lịch, ...

- Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp

