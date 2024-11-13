Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Tư Vấn Kỹ Thuật và Hỗ Trợ Kinh Doanh:

Tư vấn phương án kỹ thuật cho đội ngũ kinh doanh về các sản phẩm cửa cuốn, nhằm hỗ trợ quá trình bán hàng hiệu quả.

Phân tích yêu cầu và đặc điểm của từng dự án để đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất.

Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng và đội ngũ bán hàng để cung cấp thông tin chi tiết về kỹ thuật sản phẩm.

2. Lên Kế Hoạch và Phân Bổ Nguồn Lực:

Lập kế hoạch khảo sát hiện trường, bao gồm việc xác định yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện lắp đặt cụ thể.

Phân bổ nguồn lực (nhân sự, thiết bị, vật tư) cho từng dự án dựa trên khối lượng công việc và thời gian dự kiến.

3. Phương Án Thi Công và Triển Khai Kế Hoạch:

Soạn thảo và triển khai phương án thi công chi tiết cho từng dự án, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đảm bảo việc thi công được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

4. Giám Sát Thi Công:

Giám sát và quản lý đội ngũ thi công lắp đặt cửa cuốn, đảm bảo việc thực hiện đúng các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo dõi tiến độ công việc, điều phối các hoạt động và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

5. Xử Lý Vấn Đề Bảo Trì và Bảo Hành:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo trì, bảo hành liên quan đến cửa cuốn.

Phối hợp với các kỹ thuật viên để thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì cần thiết và đảm bảo khách hàng hài lòng.

6. Báo Cáo và Quản Lý Hồ Sơ:

Lập báo cáo tiến độ công việc, các vấn đề phát sinh và kết quả thi công.

Quản lý hồ sơ dự án, tài liệu kỹ thuật và các thông tin liên quan đến công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lênchuyên ngành kỹ thuật xây dựng, cơ khí, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 3năm trong lĩnh vực thi công lắp đặt cửa cuốn.

Kỹ năng quản lý đội ngũ, lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Sẵn sàng đi công tác ở các khu vực Miền Nam.

Ngành nghề: Xây dựng, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình DươngHồ Chí MinhĐồng Nai