Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 17 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn:

- Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Quản lý công tác xe, máy, thiết bị tại công trường:
- Thực hiện quản lý xe, máy, thiết bị trên các công trình xây dựng;
- Kiểm soát, phối hợp việc thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, đăng ký, đăng kiểm xe, máy, thiết bị của bộ phận sửa chữa tại công trường
- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến xe, máy, thiết bị;
- Tham mưu trong công tác quản lý xe, máy, thiết bị

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Từ 27-45 tuổi
- Trình độ: từ Cao đẳng chuyên ngành Chế tạo máy, cơ khí,...hoặc các chuyên ngành phù hợp
- Chấp nhận ứng viên ở tất cả tỉnh thành nếu chấp nhận đi tỉnh làm việc
- Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học VP;
Đã có kinh nghiệm làm quản lý thiết bị tại công trường thi công công trình giao thông;
- Trung thực, chịu khó và muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, kỷ luật tốt
- Thử việc 2 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 17.000.000 - 22.000.000
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực;
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 38, ngõ 120 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

