Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 17 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: - Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn

- Quản lý công tác xe, máy, thiết bị tại công trường:

- Thực hiện quản lý xe, máy, thiết bị trên các công trình xây dựng;

- Kiểm soát, phối hợp việc thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, đăng ký, đăng kiểm xe, máy, thiết bị của bộ phận sửa chữa tại công trường

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến xe, máy, thiết bị;

- Tham mưu trong công tác quản lý xe, máy, thiết bị

- Giới tính: Nam. Từ 27-45 tuổi

- Trình độ: từ Cao đẳng chuyên ngành Chế tạo máy, cơ khí,...hoặc các chuyên ngành phù hợp

- Chấp nhận ứng viên ở tất cả tỉnh thành nếu chấp nhận đi tỉnh làm việc

- Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học VP;

Đã có kinh nghiệm làm quản lý thiết bị tại công trường thi công công trình giao thông;

- Trung thực, chịu khó và muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, kỷ luật tốt

- Thử việc 2 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 299 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 17.000.000 - 22.000.000

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến;

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực;

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

