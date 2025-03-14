Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại ca sản xuất.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong ca sản xuất thông qua việc duy trì tuân thủ quy trình, hướng dẫn và các biểu mẫu trong sản xuất.

Đảm bảo sản lượng sản xuất thông qua duy trì các thông số dây truyền sản xuất, định mức về sản lượng và các hao hụt cho từng mã sản phẩm.

Xử lý các phát sinh xảy ra trong ca sản xuất theo quy trình.

Hướng dẫn và đào tạo nhân sự trong kíp sản xuất.

Tổng hợp, báo cáo cấp trên về: Sản lượng, chất lượng, phát sinh trong ca sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi từ 25-40, sức khoẻ tốt, có thể đi ca, đi kíp 12h.

Học Đại học chuyên ngành các khối kỹ thuật như cơ khí, điện, tự động hoá, hoá...

Trình độ tin học: Biết sử dụng máy tính word, excel (cơ bản)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có kỹ năng về quản lý nhân sự, lập kế hoạch.

Am hiểu về máy móc thiết bị.

Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực của ứng viên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi tại công ty: Hiếu hỷ, ốm đau, 30/4, 2/9, 8/3....

Các chế độ khác: Nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ...theo quy định của Công ty.

Được đào tạo, nâng cao trình độ, cơ hội thăng tiến theo lộ trình công danh của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

