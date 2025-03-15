Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý nhóm Tư vấn viên

Báo cáo tình hình công việc trực tiếp cho Giám Đốc Khu Vực

Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ

Theo dõi và lập phương án thúc đẩy kinh doanh

Bảo đảm tiến độ mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí

Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động event/chiến dịch, các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất

Kiểm soát cơ sở vật chất, quản lý công tác của nhân viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có kỹ năng quản lý nhóm

Lên kế hoạch kinh doanh

Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, trình bày

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí 100% đăng ký học tiếng Anh cho bản thân và người thân.

Môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, các chế độ Lễ, Tết, sinh nhật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.