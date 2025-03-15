Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
- Hà Nội: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý nhóm Tư vấn viên
Báo cáo tình hình công việc trực tiếp cho Giám Đốc Khu Vực
Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ
Theo dõi và lập phương án thúc đẩy kinh doanh
Bảo đảm tiến độ mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí
Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động event/chiến dịch, các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất
Kiểm soát cơ sở vật chất, quản lý công tác của nhân viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có kỹ năng quản lý nhóm
Lên kế hoạch kinh doanh
Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, trình bày
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, các chế độ Lễ, Tết, sinh nhật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
