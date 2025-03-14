Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thế Truyện, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và vận hành hoạt động hằng ngày của quán cà phê.

Đào tạo, phân công công việc và giám sát nhân viên phục vụ, pha chế.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, duy trì tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

Quản lý kho nguyên liệu, kiểm soát hàng hóa và đặt hàng khi cần thiết.

Theo dõi doanh thu, chi phí và đảm bảo hiệu suất kinh doanh.

Đề xuất các chương trình marketing, khuyến mãi nhằm tăng doanh thu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực F&B.

Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đội nhóm, xử lý tình huống tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản lý tại các quán cà phê, trà sữa

Kinh nghiệm và kiến thức quản lý Nhân sự, Doanh thu, Hàng hóa...

Ưu tiên nữ, ngoại hình sáng, gọn gàng

Thành tạo vi tính văn phòng

Tại Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại chi nhánh chuỗi cà phê Phoenix, quán lớn, sang trọng.

Lương cứng: 10 triệu/tháng + Thưởng theo KPI lên đến 5 triệu/tháng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu.

Các chế độ theo luật định, team building, du lịch hàng năm, gala YEP...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin