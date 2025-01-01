Giới thiệu Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH AEON Việt Nam hiện đang đầu tư và kinh doanh nhiều lĩnh vực bán lẻ đa dạng như: Trung tâm Mua sắm, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, Cửa hàng Chuyên doanh, Thương mại điện tử. Khởi đầu bằng trung tâm mua sắm AEON Tân Phú Celadon vào đầu năm 2014, đến đầu năm 2021 AEON Việt Nam đang vận hành và kinh doanh 3 Trung tâm mua sắm, 3 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu Thị, 24 cửa hàng chuyên doanh, trang thương mại điện tử AEON Eshop.