Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công các dự án xây dựng của công ty
Giám sát và điều phối các hoạt động thi công tại công trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng
Quản lý nhân sự, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của đội ngũ công nhân và kỹ sư thi công
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như thiết kế, mua sắm, tài chính để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất giải pháp kịp thời
Lập báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan đến thi công cho ban lãnh đạo
Đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường
Tham gia vào quá trình đấu thầu, lập hồ sơ kỹ thuật và dự toán chi phí cho các dự án mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng, quy trình thi công và quản lý dự án
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt, có khả năng điều hành đội ngũ nhân viên hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tác khác nhau
Thành thạo các phần mềm quản lý dự án, AutoCAD, MS Office
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng
Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng cuối năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công ty xây dựng đang phát triển
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI