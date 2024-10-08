Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công các dự án xây dựng của công ty Giám sát và điều phối các hoạt động thi công tại công trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng Quản lý nhân sự, phân công công việc và đánh giá hiệu suất của đội ngũ công nhân và kỹ sư thi công Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như thiết kế, mua sắm, tài chính để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đề xuất giải pháp kịp thời Lập báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan đến thi công cho ban lãnh đạo Đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường Tham gia vào quá trình đấu thầu, lập hồ sơ kỹ thuật và dự toán chi phí cho các dự án mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng, quy trình thi công và quản lý dự án Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt, có khả năng điều hành đội ngũ nhân viên hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc với nhiều đối tác khác nhau Thành thạo các phần mềm quản lý dự án, AutoCAD, MS Office Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến xây dựng Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng cuối năm Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong công ty xây dựng đang phát triển Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH

