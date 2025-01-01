Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Song Hà, Số 10 Đường số 33, Khu phố 1, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo,Youtube).

Cơ hội tham gia cùng team nội bộ brainstorm ý tưởng, giải pháp cho chiến dịch marketing của nhãn hàng.

Tham gia phân tích Media insight (Số liệu thị trường, Báo cáo Digital, Số liệu từ các nền tảng digital), Customer journey trên các kênh Media (Phân tích hành vi điểm chạm của KH mục tiêu trên Digital)

Phối hợp cùng team nội bộ tìm kiếm thông tin nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu,...

Hỗ trợ, thực thiện các công việc theo sự phân công của các thành viên trong bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime từ 09AM - 06PM từ thứ 02 - 06.

Sinh viên chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Ngôn ngữ, Kinh tế,.. hoặc các ngành liên quan.

Khả năng sáng tạo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng người tiêu dùng cụ thể.

Kỹ năng quản lý dự án, tiến độ, Có khả năng và hứng thú với các công việc chi tiết, quan sát tiểu tiết là một lợi thế.

Yêu thích tìm hiểu về Digital Marketing, nhạy bén với các xu hướng phát triển của thị trường, người dùng và vững kiến thức chuyên môn trên các nền tảng quảng cáo online: Google Adwords, Facebook, Zalo, Tiktok,...

Kỹ năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có hỗ trợ lương và hỗ trợ dấu mộc.

Cơ hội làm việc chính thức sau quá trình thực tập.

Được training kiến thức digital và quản lí dự án từ những Leader có kinh nghiệm.

Làm việc trong môi trường Digital Marketing Agency năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin