Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 30, đường D4, An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm nội dung cho các kênh FB xây dựng thương hiệu cá nhân bác sĩ (Nick cá nhân, Fanpage, Group);
- Sáng tạo bài viết, kịch bản, video ngắn, hình ảnh, câu chuyện phù hợp với việc xây dựng phát triển kênh Thương hiệu và Cá nhân (Ưu tiên có kinh nghiệm làm Content cho các kênh social lĩnh vực Y tế sức khỏe);
- Sáng tạo nội dung viral tự nhiên, nội dung PR chuyển đổi trên nền tảng Facebook;
- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng sáng tạo nội dung cho các chiến dịch Digital Marketing;
-Theo dõi, phân tích, đo lường hiệu quả nội dung theo từng giai đoạn của chiến dịch/thương hiệu, liên tục tối ưu mẫu quảng cáo để các chiến dịch đạt hiệu quả;
- Phối hợp với các team thực hiện các chiến dịch truyền thông/bán hàng.
- Có ít nhất 1-2 năm phát triển kênh Facebook Social Viral lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ,spa;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân lĩnh vực sức khỏe, spa,
thẩm mỹ....;
- Có nền tảng về Marketing và kinh nghiệm nhiều nhất ở Social Media
- Thành thạo sử dụng các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, Website; ưu tiên ứng viên đã từng phát triển kênh từ đầu hoặc xây dựng cộng đồng;
- Kỹ năng viết content hấp dẫn, storytelling thu hút.
- Hiểu rõ các chính sách, thuật toán của các nền tảng (Facebook/Tiktok/Youtube/Google)
- Có kỹ năng sáng tạo nội dung, biết sử dụng Canva, PTS, Capcut hoặc các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản;
- Biết sử dụng AI, ChatGPT
- Năng động, sáng tạo, bắt trend nhanh, yêu thích marketing và truyền thông.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1-2 năm phát triển kênh Facebook Social Viral lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ,spa;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân lĩnh vực sức khỏe, spa,
thẩm mỹ....;
- Có nền tảng về Marketing và kinh nghiệm nhiều nhất ở Social Media
- Thành thạo sử dụng các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, Website; ưu tiên ứng viên đã từng phát triển kênh từ đầu hoặc xây dựng cộng đồng;
- Kỹ năng viết content hấp dẫn, storytelling thu hút.
- Hiểu rõ các chính sách, thuật toán của các nền tảng (Facebook/Tiktok/Youtube/Google)
- Có kỹ năng sáng tạo nội dung, biết sử dụng Canva, PTS, Capcut hoặc các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản;
- Biết sử dụng AI, ChatGPT
- Năng động, sáng tạo, bắt trend nhanh, yêu thích marketing và truyền thông.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11.000.000đ - 17.000.000đ (Lương cứng deal theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng KPIs);
Review lương ngay sau Kết thúc thử việc;
Xem xét điều chỉnh lương định kỳ 3 tháng/ lần;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Team leader, Trưởng phòng;
Chế độ BHXH, Du lịch, Thưởng lễ tết và lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

