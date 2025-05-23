Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E
- Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng, sản xuất, biên tập, hậu kỳ, phát hành video trên YouTube, Facebook, TikTok.
Vận hành, tối ưu kênh, đo lường hiệu quả nội dung, báo cáo số liệu, hoàn thành KPIs.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành nội dung/truyền thông.
Biết cơ bản về nền tảng social.
Thành thạo cơ bản Premiere, Capcut, biết thiết kế là lợi thế.
Sáng tạo, bắt trend nhanh, viết tốt, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Môi trường trẻ trung, nhiều dự án thực chiến.
Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật.
Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ,…
Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,…
Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
