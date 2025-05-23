Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, sản xuất, biên tập, hậu kỳ, phát hành video trên YouTube, Facebook, TikTok.

Vận hành, tối ưu kênh, đo lường hiệu quả nội dung, báo cáo số liệu, hoàn thành KPIs.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành nội dung/truyền thông.

Biết cơ bản về nền tảng social.

Thành thạo cơ bản Premiere, Capcut, biết thiết kế là lợi thế.

Sáng tạo, bắt trend nhanh, viết tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Môi trường trẻ trung, nhiều dự án thực chiến.

Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật.

Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ,…

Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,…

Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin