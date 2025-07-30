Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Trãi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

● Quay và Dựng Video:

○ Thực hiện quay, dựng và edit video trên đa nền tảng truyền thông để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.

○ Xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, video viral, video sự kiện, các clip review sản phẩm và các hoạt động của công ty.

● Phát Triển Ý Tưởng và Kịch Bản:

○ Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận marketing để lên kế hoạch, ý tưởng và kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video.

● Quản Lý Chất Lượng Video:

○ Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch marketing trên các kênh truyền thông.

○ Đảm bảo chất lượng video đạt yêu cầu và phù hợp với các mục tiêu thương hiệu của công ty.

● Theo Dõi Xu Hướng và Cải Thiện Kỹ Năng:

○ Theo dõi xu hướng và cải thiện kỹ năng biên tập video liên tục để nâng cao chất lượng sản phẩm.

○ Quản lý và lưu trữ dữ liệu, tài nguyên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh Nghiệm:

○ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

○ Có kinh nghiệm làm video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels).

○ Có kinh nghiệm làm video bán hàng trên các sàn thương mại điện từ

○ Có kinh nghiệm làm video branding, mảng làm đẹp, mỹ phẩm là một lợi thế.

● Kỹ Năng Chuyên Môn:

○ Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal cho điện thoại di động, DSLR.

○ Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa ảnh.

○ Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effects, Canva, Capcut và các phần mềm biên tập video chuyên nghiệp khác như Final Cut Pro.

○ Có kỹ năng xử lý âm thanh và hình ảnh, hiểu rõ về cách trình bày thông điệp qua video.

○ Kỹ năng quay tốt, biết hiệu chỉnh ánh sáng và góc quay phù hợp.

● Kỹ Năng Cá Nhân:

○ Có nền tảng thẩm mỹ tốt.

○ Tư duy dựng video hiện đại.

○ Kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

○ Cập nhật xu hướng liên tục, bắt trend tốt.

○ Hiểu biết về mạng xã hội và video trên các nền tảng mạng xã hội.

○ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

○ Có thể chịu được áp lực công việc, thái độ nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình.

● Yêu Cầu Khác:

○ Sẵn sàng làm ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc.

Ưu tiên ứng viên nam.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh trên thị trường, thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước;

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh, Quận 1.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00)

Thứ 7: Từ 09:00 đến 13:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT

