Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế hoạch content theo tháng cho kênh social, chủ yếu kênh tiktok

Viết kịch bản social content và làm việc với editor để sản xuất thành video hoàn chỉnh: thường là những content bán hàng

Có thể tham gia một số buổi quay bên ngoài (chỉ đạo/ hỗ trợ) 2-4 buổi/ tháng. Công tác chuẩn bị trước quay, chỉ đạo, hỗ trợ quay thực hiện sản xuất video từ các kịch bản đã chuẩn bị. Theo sát và phối hợp với editor trong quá trình dựng video, đưa ra yêu cầu và phối hợp thực hiện.

Một số nhiệm vụ sáng tạo social content khác (ví dụ FB, IG)

Nghiên cứu, cập nhập thường xuyên các trends, nhu cầu khách hàng.. trên các nền tảng, tạo ra các nội dung phù hợp với xu hướng mạng (trend)

Ưu tiên đã tiếp xúc sáng tạo nội dung video ngắn, đặc biệt thời trang

Phù hợp sinh viên chuyên ngành liên quan marketing

Có tư duy tốt về sáng tạo nội dung, có tư duy đạo diễn, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến truyền thông, đạo diễn, marketing...

Yêu thích các nền tảng mạng xã hội và biết học hỏi, nắm bắt kịp thời các xu hướng trên các nền tảng đó

Sẵn sàng thay đổi linh hoạt & tìm các phương án sáng tạo

Có trách nhiệm, cẩn thận, nghiêm túc, tính kỷ luật cao, gắn bó với công việc

Có tinh thần làm việc nhóm, tích cực và chủ động, khao khát học hỏi và phát triển, và sẵn sàng để tiếp thu phản hồi, sản xuất ra các kịch bản có tính cộng tác cao.

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khoảng 30-40k/h tùy thuộc năng lực ứng viên

Sinh viên có thể cấp giấy chứng nhận thực tập

Cần có thể làm lâu dài và ổn định

Có cơ hội làm chính thức khi công ty có nhu cầu

Được hướng dẫn nếu không có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

