Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 324D Lý Thường Kiệt, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng cho các nội dung trên nền tảng Facebook, Instagram, Thread, Website, Fanpage, Social Ads, ấn phẩm,…của HMK
Phối hợp với team production để đưa ra sản phẩm content đúng vibe, đúng deadline
Lên ý tưởng các concept quay chụp hàng tháng
Viết bài PR cho công ty và các dự án phụ trách.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng các kế hoạch MKT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content (đặc biệt là social)
Biết kể chuyện, viết tự nhiên nhưng vẫn giữ chất thương hiệu
Bắt trend nhanh, hiểu cách đặt để câu chữ, tạo ấn tượng với khách hàng
Yêu thích, sáng tạo, đam mê lĩnh vực marketing (branding, content, social media)
Có tư duy hình ảnh và video tốt, yêu thích lĩnh vực thời trang
Có kinh nghiệm về marketing online, social media, forum seeding, media,... cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng tiếp thị online
Biết lắng nghe, chủ động, có trách nhiệm với công việc
Có khiếu hài hước là điểm cộng lớn
Teamwork tốt, giao tiếp tự tin, không ngại học hỏi, có tinh thần nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Được đào tạo chuyên sâu và tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng training/coaching, kỹ năng làm việc đội nhóm.
Được đánh giá thành tích và năng lực hàng năm để nâng bậc lương.
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo luật hiện hành
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm
Lương tháng 13, thưởng
Tham gia các hoạt động Team Building, Year End Party,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, GenZ năng động, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
