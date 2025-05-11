Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 324D Lý Thường Kiệt, Quận 10, Quận 10

Lên ý tưởng cho các nội dung trên nền tảng Facebook, Instagram, Thread, Website, Fanpage, Social Ads, ấn phẩm,…của HMK

Phối hợp với team production để đưa ra sản phẩm content đúng vibe, đúng deadline

Lên ý tưởng các concept quay chụp hàng tháng

Viết bài PR cho công ty và các dự án phụ trách.

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng các kế hoạch MKT

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content (đặc biệt là social)

Biết kể chuyện, viết tự nhiên nhưng vẫn giữ chất thương hiệu

Bắt trend nhanh, hiểu cách đặt để câu chữ, tạo ấn tượng với khách hàng

Yêu thích, sáng tạo, đam mê lĩnh vực marketing (branding, content, social media)

Có tư duy hình ảnh và video tốt, yêu thích lĩnh vực thời trang

Có kinh nghiệm về marketing online, social media, forum seeding, media,... cập nhật và nắm bắt nhanh các xu hướng tiếp thị online

Biết lắng nghe, chủ động, có trách nhiệm với công việc

Có khiếu hài hước là điểm cộng lớn

Teamwork tốt, giao tiếp tự tin, không ngại học hỏi, có tinh thần nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được đào tạo chuyên sâu và tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng training/coaching, kỹ năng làm việc đội nhóm.

Được đánh giá thành tích và năng lực hàng năm để nâng bậc lương.

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo luật hiện hành

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm

Lương tháng 13, thưởng

Tham gia các hoạt động Team Building, Year End Party,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, GenZ năng động, cơ hội thăng tiến cao

