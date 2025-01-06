Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Vị trí Quản lý Tuyển dụng Bike phụ trách các hoạt động thu hút, tuyển dụng Đối tác tài xế 2 bánh - GreenBike của Công ty và chịu trách nhiệm các công việc: Dẫn dắt đội ngũ tuyển dụng, phát triển chiến lược thu hút, tuyển dụng và đảm bảo số lượng cũng như chất lượng tài xế đáp ứng nhu cầu của Công ty.

1/ Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ thu hút tài xế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Đảm bảo đội ngũ tuyển dụng hoạt động hiệu quả, đạt chỉ tiêu đề ra và tuân thủ các quy trình, quy định của công ty.

2/ Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tuyển dụng tài xế, bao gồm tỷ lệ ứng viên, tỷ lệ giữ chân.

3/ Báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo về kết quả tuyển dụng và đề xuất các biện pháp cải thiện chiến lược tuyển dụng.

4/ Phát triển và thực hiện quy trình tuyển dụng hiệu quả để thu hút và chọn lọc tài xế phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của công ty.

5/ Xây dựng và duy trì các công cụ và phương pháp đánh giá ứng viên, bao gồm phỏng vấn, kiểm tra kỹ năng, và kiểm tra hồ sơ.

6/ Tìm kiếm và phát triển nguồn cung Tài xế đối tác

7/ Duy trì mối quan hệ với các hợp tác xã, trường đào tạo nghề, các cộng đồng tài xế 2 bánh và các nguồn cung cấp tài xế đối tác tiềm năng

8/ Tổ chức phỏng vấn đánh giá và lựa chọn Tài xế đối tác