Công việc Tài xế doanh nghiệp/công ty

Với sự mở rộng của các công ty và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, việc tuyển tài xế công ty trở nên cấp thiết. Công việc này bao gồm lái xe phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, hoặc đưa đón nhân viên. Mức lương cho vị trí tài xế dao động từ 7.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm, loại bằng lái và yêu cầu cụ thể của công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng tài xế công ty

Tài xế công ty là người chịu trách nhiệm vận hành các phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đưa đón nhân viên, hoặc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Đây là một vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực như logistic, dịch vụ giao nhận và xây dựng, đòi hỏi kỹ năng lái xe an toàn, tuân thủ luật giao thông và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Sự gia tăng nhu cầu tuyển việc làm tài xế còn đến từ việc các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM mở rộng giao thông, kết hợp với các dự án phát triển kinh tế vùng. Điều này tạo ra nhiều vị trí tuyển dụng tài xế công ty, đặc biệt cho tài xế có bằng lái hạng cao hoặc kinh nghiệm lái xe chuyên nghiệp.

Nhu cầu tuyển tài xế công ty tăng cao đặc biệt ở các khu công nghiệp và thành phố lớn

Theo các báo cáo ngành logistics và vận tải tại Việt Nam, nhu cầu mở rộng đội ngũ tài xế ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ. Dự kiến, nhiều doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh tuyển tài xế công ty trong năm 2025 để đáp ứng yêu cầu vận hành và logistic ngày càng cao. Với mức lương trung bình từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng và chính sách đãi ngộ hấp dẫn, đây là cơ hội lớn cho những người mong muốn có công việc ổn định và lâu dài trong ngành này.

2. Mức lương trung bình của tài xế công ty

Thu nhập của tài xế công ty tại Việt Nam thường dao động tùy theo loại phương tiện và tính chất công việc. Dưới đây Job3s đã thu thập về mức lương tham khảo của tài xế, tuỳ từng số năm kinh nghiệm và vị trí mà có sự phân bổ khác nhau:

Mức lương tài xế công ty theo các loại xe:

Tuyển tài xế công ty Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển tài xế xe buýt 7.000.000 - 10.000.000 Tuyển tài xế xe khách 8.000.000 - 12.000.000 Tuyển xe taxi công ty 8.000.000 - 15.000.000 Tuyển xe tải cho công ty 8.000.000 - 18.000.000

Mức lương tài xế công ty theo công việc:

Tuyển tài xế công ty Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tài xế giao hàng cho công ty 7.000.000 - 10.000.000 Tài xế lái xe đưa đón nhân viên 8.000.000 - 12.000.000 Tài xế lái xe cho Giám đốc 10.000.000 - 15.000.000

Lưu ý rằng các mức lương trên có thể thay đổi dựa trên kinh nghiệm, địa điểm làm việc và chính sách của từng công ty.

3. Mô tả chi tiết công việc của tài xế

Ngoài nhiệm vụ chính là lái xe, công ty cần tuyển tài xế phải đảm bảo phương tiện luôn trong trạng thái hoạt động tốt, vệ sinh sạch sẽ và an toàn. Các ứng viên tuyển tài xế công ty cũng có thể hỗ trợ trong việc xếp dỡ hàng hóa khi cần và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể:

Vận hành phương tiện

Công việc chính của tài xế công ty là điều khiển các loại phương tiện như xe con, xe tải, xe buýt hoặc các phương tiện chuyên dụng khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Việc tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình là yêu cầu bắt buộc. Đồng thời, khả năng xử lý các tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp luôn được đề cao để đảm bảo hiệu quả công việc.

Kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện

Để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là nhiệm vụ quan trọng. Công việc này bao gồm giữ gìn vệ sinh phương tiện, phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật và thực hiện các sửa chữa cơ bản như thay lốp hoặc xử lý hỏng hóc nhỏ khi cần thiết.

Quản lý hành trình và hàng hóa

Việc lập kế hoạch lộ trình hợp lý giúp tài xế vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa đúng giờ và an toàn. Trong quá trình vận chuyển, tài xế có thể cần hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra tình trạng và đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong suốt chuyến đi.

Quản lý giấy tờ và báo cáo

Việc quản lý các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện như đăng kiểm, bảo hiểm hoặc tài liệu vận hành khác cần được thực hiện đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, tài xế cũng chịu trách nhiệm ghi chép các chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lập báo cáo định kỳ, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí hiệu quả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính, yêu cầu ứng viên tuyển tài xế công ty còn hỗ trợ các công việc khác như chuẩn bị phương tiện cho sự kiện hoặc vận chuyển hàng hóa trong các trường hợp đặc biệt.

Công việc của tài xế đảm bảo an toàn và vận hành hiệu quả trên mọi hành trình

4. Việc làm của tài xế công ty phổ biến

Tuyển tài xế công ty với các công việc được phân loại theo nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ giao hàng, đưa đón nhân viên, đến lái xe riêng cho giám đốc. Mỗi vị trí yêu cầu các kỹ năng và kinh nghiệm riêng, cùng với mức lương khác nhau tùy thuộc vào khu vực làm việc và quy mô doanh nghiệp.

4.1. Tài xế giao hàng cho công ty

Tài xế giao hàng là người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ kho hoặc các địa điểm lưu trữ của công ty đến khách hàng, đối tác hoặc điểm phân phối theo lịch trình. Vị trí này giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian, địa điểm và trong tình trạng nguyên vẹn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tài xế giao hàng cần có khả năng lập lộ trình di chuyển tối ưu nhằm tiết kiệm được thời gian và chi phí. Kỹ năng xử lý hàng hóa, bao gồm việc bốc dỡ và sắp xếp an toàn cần được các tài xế chú ý. Bên cạnh đó, kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt khi di chuyển trong khu vực đông đúc và khả năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc đúng hạn là những yếu tố không thể thiếu.

4.2. Tài xế lái xe cho Giám đốc

Tài xế lái xe cho giám đốc hoặc lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm đưa đón đúng giờ và đảm bảo sự an toàn, tiện nghi trong suốt hành trình. Để đáp ứng yêu cầu công việc, tài xế cần thể hiện tác phong chuyên nghiệp và thái độ lịch sự trong mọi tình huống. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp xử lý linh hoạt các yêu cầu phát sinh, giữ bí mật thông tin và đảm bảo quyền riêng tư cho lãnh đạo.

Ngoài ra, việc am hiểu các tuyến đường và sẵn sàng di chuyển linh hoạt theo yêu cầu công việc là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Tài xế riêng cho giám đốc với nhu cầu cao và mang đến mức lương ổn định

4.3. Tài xế lái xe đưa đón nhân viên

Tài xế lái xe đưa đón nhân viên chịu trách nhiệm vận hành xe công ty để đưa đón nhân sự theo lịch trình làm việc cố định. Đây là công việc phổ biến tại các doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, nơi việc đưa đón nhân viên đúng giờ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tài xế cần quản lý thời gian chính xác, hiểu rõ các tuyến đường, đặc biệt tại khu công nghiệp và các lộ trình đưa đón nhân viên. Khả năng giao tiếp, phối hợp tốt với quản lý giúp đảm bảo quá trình đưa đón thuận lợi. Đồng thời, việc lái xe an toàn, tuân thủ quy định giao thông và trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách là những yêu cầu không thể thiếu.

5. Yêu cầu đối với việc làm tài xế công ty

Công việc của ứng viên tài xế công ty đòi hỏi các yêu cầu nhất định về kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dưới đây là các yêu cầu phổ biến:

Kỹ năng lái xe an toàn: Tài xế cần có kỹ năng lái xe thành thạo, xử lý tốt các tình huống giao thông, đặc biệt trong các môi trường giao thông phức tạp.

Am hiểu luật giao thông: Nắm vững các quy định của luật giao thông đường bộ để đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn trong quá trình vận hành.

Kinh nghiệm lái xe: Phần lớn các doanh nghiệp yêu cầu tài xế có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, đặc biệt với các phương tiện chuyên dụng như xe tải hoặc xe khách.

Sức khỏe tốt: Công việc đòi hỏi sức khỏe ổn định để có thể làm việc liên tục và xử lý các tình huống bất ngờ. Tài xế cần đạt các tiêu chuẩn sức khỏe được quy định trong giấy khám sức khỏe dành cho lái xe.

Tác phong chuyên nghiệp: Thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ, cẩn thận và trung thực là những yếu tố được các công ty đánh giá cao.

Kỹ năng mềm: Đối với các tài xế lái xe cho giám đốc hoặc đưa đón khách hàng, khả năng giao tiếp tố và xử lý tình huống lịch sự là rất cần thiết.

6. Quy định yêu bắt buộc về bằng lái xe

Tài xế công ty cần đáp ứng các yêu cầu về bằng lái xe phù hợp với loại phương tiện mà họ điều khiển. Các quy định bắt buộc bao gồm:

Bằng lái xe đúng loại:

Bằng B2: Được yêu cầu với các tài xế lái xe con, xe tải nhỏ hoặc xe gia đình. Đây là loại bằng phổ biến nhất cho tài xế công ty.

Được yêu cầu với các tài xế lái xe con, xe tải nhỏ hoặc xe gia đình. Đây là loại bằng phổ biến nhất cho tài xế công ty. Bằng C: Cần thiết khi vận hành các loại xe tải lớn hoặc xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa nặng.

Cần thiết khi vận hành các loại xe tải lớn hoặc xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa nặng. Bằng D: Dành cho tài xế điều khiển xe khách, xe buýt hoặc các phương tiện chở nhiều người.

Dành cho tài xế điều khiển xe khách, xe buýt hoặc các phương tiện chở nhiều người. Bằng E: Dành cho tài xế điều khiển các phương tiện chở khách lớn hơn 30 chỗ.

Độ tuổi tối thiểu để thi bằng lái xe: Theo quy định tại Việt Nam, độ tuổi tối thiểu để thi bằng lái là:

18 tuổi: Đối với bằng B2.

Đối với bằng B2. 21 tuổi: Đối với bằng C.

Đối với bằng C. 24 tuổi: Đối với bằng D và E.

Giấy khám sức khỏe: Người lái xe cần có giấy khám sức khỏe hợp lệ, chứng minh đủ điều kiện sức khỏe để lái xe theo các tiêu chuẩn y tế hiện hành.

Hồ sơ cá nhân: Đầy đủ các giấy tờ như chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy đăng ký dự thi bằng lái xe hoặc chứng chỉ lái xe đã được cấp.

Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn là yêu cầu bắt buộc từ phía doanh nghiệp khi tuyển tài xế công ty.

7. Khu vực tìm việc làm tài xế công ty nhiều

Tuyển tài xế công ty đang có nhu cầu cao ở các thành phố lớn và khu vực phát triển kinh tế. Đây là những nơi có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn cùng các ngành logistic, dịch vụ giao nhận phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Tuyển dụng việc làm tài xế công ty tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn với nhu cầu tuyển tài xế công ty cao, phục vụ lái xe cho giám đốc, đưa đón nhân viên hoặc vận chuyển hàng hóa. Các khu công nghiệp như Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long góp phần gia tăng nhu cầu tuyển dụng này.

Mức lương tài xế công ty tại Hà Nội dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và tính chất công việc. Những tài xế làm việc cho doanh nghiệp lớn hoặc lái xe riêng cho giám đốc có thể nhận mức thu nhập cao hơn, kèm theo phúc lợi và thưởng.

Tuyển dụng việc làm tài xế công ty tại TP.HCM

TP.HCM với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là nơi có nhu cầu tài xế công ty lớn nhất. Tại đây, các doanh nghiệp logistic, công ty giao nhận và tập đoàn đa quốc gia liên tục tuyển tài xế công ty lái xe đưa đón nhân sự hoặc vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, các khu vực như KCN Tân Bình, Bình Dương cũng có nhu cầu lớn.

Việc làm tài xế công ty tại TP.HCM mang đến nhiều cơ hội trong các lĩnh vực logistic, vận tải và dịch vụ doanh nghiệp

Mức lương dành cho tài xế công ty tại TP.HCM thường dao động từ 9.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và nhiệm vụ đảm nhận. Đối với các tài xế làm việc trong lĩnh vực logistic hoặc vận tải hàng hóa, thu nhập có thể tăng thêm nhờ phụ cấp công tác phí hoặc thưởng sản lượng. Những tài xế lái xe riêng cho giám đốc cũng nhận được mức thu nhập hấp dẫn và nhiều chế độ phúc lợi bổ sung.

Tuyển dụng việc làm tài xế công ty tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực miền Trung, với nhu cầu tuyển tài xế công ty tập trung ở các lĩnh vực du lịch, vận tải và logistic. Các công việc phổ biến tại đây bao gồm lái xe chở khách du lịch, vận chuyển hàng hóa hoặc đưa đón nhân viên tại các khu công nghiệp Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Mức lương dành cho tài xế công ty tại Đà Nẵng nằm trong khoảng 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào loại hình công việc và lĩnh vực hoạt động. Tài xế phục vụ du lịch hoặc logistic thường có thu nhập cao hơn do tính chất công việc phức tạp hơn.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phố khác như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh và Cần Thơ cũng có nhu cầu lớn về tài xế công ty, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất. Điều này mang lại cơ hội việc làm đa dạng và ổn định cho người lao động trên khắp cả nước.

8. Các trung tâm đào tạo lái xe uy tín nhất tại Việt Nam

Việc lựa chọn trung tâm đào tạo lái xe uy tín sẽ giúp ứng viên tuyển tài xế công ty nắm vững kiến thức, kỹ năng lái xe và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dưới đây là danh sách một số trung tâm đào tạo lái xe đáng tin cậy tại Việt Nam:

Khu vực Trung tâm đào tạo Thông tin liên hệ Miền Bắc Trung tâm đào tạo lái xe Thái Việt - Địa chỉ văn phòng đại diện: 201, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - Địa chỉ sân thi: thôn Kiều Thị, Thường Tín, Hà Nội. - Hotline: 1900 0329 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đức Thịnh - Địa chỉ: Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê – Xã Nguyên Khê – H.Đông Anh – Hà Nội - Hotline: 0987.873.765 Miền Trung Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe Nghệ An - Địa chỉ: Km 18 + 900 Đường Tránh Vinh, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An - Điện thoại: 0913 509 092 & 0966 836 988 Miền Nam Trung tâm đào tạo lái xe Phương Nam - Địa chỉ: Đường Trường Sơn, P. 15, Quận 10 - Điện thoại: 0901 615 899 Trung Tâm Dạy Lái Xe Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân - Địa chỉ: Tòa Nhà 119 Trần Minh Quyền, Phường 10, Quận 10 - Điện thoại: 0866 846 997

Nhìn chung, nhu cầu tuyển tài xế công ty đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và ngành logistic. Với tiềm năng lớn và sự đa dạng trong các vị trí, từ lái xe giao hàng, đưa đón nhân viên đến lái xe riêng cho lãnh đạo, nghề tài xế phù hợp cho những ai có kỹ năng lái xe tốt và mong muốn đóng góp vào hoạt động vận hành doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định, linh hoạt và có cơ hội thăng tiến, tài xế công ty là một lựa chọn đáng cân nhắc.