Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Software tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Lập Kế Hoạch Kiểm Thử:
Phối hợp với quản lý dự án và các bên liên quan để phát triển kế hoạch kiểm thử toàn diện.
Đảm bảo các nỗ lực kiểm thử được ước lượng chính xác và tích hợp vào lịch trình dự án.
2. Thiết Kế và Thực Hiện Test Case:
Phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm phần mềm.
Thiết kế và thực hiện các kịch bản kiểm thử.
Thực hiện kiểm thử tích hợp, kiểm thử API, kiểm thử cơ sở dữ liệu và truy vấn SQL để đảm bảo chất lượng dự án.
Xây dựng và duy trì test case dựa trên thiết kế UI/UX, logic của frontend và backend.
3. Theo Dõi và Báo Cáo Lỗi:
Xác định, ghi lại và theo dõi các lỗi phần mềm bằng các công cụ quản lý lỗi thích hợp.
Giao tiếp rõ ràng các vấn đề và làm việc với đội ngũ phát triển để giải quyết lỗi.
Theo dõi và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình phát triển.
4. Hợp Tác và Giao Tiếp:
Làm việc liên chức năng với các nhóm phát triển, thiết kế và sản phẩm để hiểu rõ yêu cầu và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đưa ra phản hồi và đề xuất để cải thiện tính năng và trải nghiệm người dùng của sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kiểm thử thủ công (Manual Test); có kinh nghiệm về Kiểm Thử Tự Động (Automation Test) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm kiểm thử API và cơ sở dữ liệu.
Thành thạo trong việc thiết kế test case, lập test plan và xây dựng tài liệu kiểm thử.
Kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án.
Có nền tảng trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ.
Chú ý đến chi tiết, tư duy logic và khả năng quan sát tốt.
Khả năng phân tích yêu cầu sản phẩm và xây dựng test case từ luồng thiết kế, frontend và backend.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Bảo Mật (Security Testing), đặc biệt trong việc kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của ứng dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 12.000.000 – 20.000.000 vnđ/ tháng
12.000.000 – 20.000.000 vnđ/ tháng
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

