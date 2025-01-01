Công việc Software Tester

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester đang tăng mạnh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng…Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, ngành kiểm thử phần mềm đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ứng viên có đam mê công nghệ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester ngày càng tăng cao

Software Tester là người kiểm thử phần mềm, đảm nhận công việc kiểm tra các lỗi (bugs) và khiếm khuyết (defects) của phần mềm trước khi phát hành. Quá trình kiểm thử phần mềm, đảm bảo phần mềm hoạt động đúng, đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester đang tăng cao, đặc biệt trong các công ty công nghệ và các doanh nghiệp phát triển phần mềm. Ở các cường quốc về ngành công nghệ thông tin, trung bình cứ 2-3 lập trình viên thường sẽ có 1 Tester, xu hướng đó đã khiến ngành Công nghệ thông tin nói chung và nghề Tester ở Việt Nam nói riêng nóng hơn bao giờ hết.

Với mức lương hấp dẫn và cơ hội nghề nghiệp ổn định, kiểm thử phần mềm mang đến cơ hội lớn cho những ai muốn theo đuổi ngành nghề này. Đặc biệt, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng để đảm bảo hiệu quả cao việc.

2. Mức lương trung bình của việc làm Software Tester

Mức lương của việc làm Software Tester giao động trong khoảng từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng

Theo khảo sát từ trang tin tuyển dụng Job3s, mức lương của việc làm Software Tester giao động trong khoảng từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào vị trí và cấp bậc. Đặc biệt, mức lương trong lĩnh vực này thường có xu hướng tăng theo số năm kinh nghiệm làm việc. Việc làm Software Tester thường được chia ra các vị trí sau: Intern, Fresher, Junior, Senior, mỗi vị trí sẽ có yêu cầu công việc và mức lương khác nhau. Cụ thể:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm Software Tester Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Software Intern Tester (Mới ra trường) 3.000.000 - 6.000.000 Software Fresher Tester (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Software Junior Tester (Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 20.000.000 Software Senior Tester (Trên 3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Software Tester

Software Tester đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

Công việc của một Software Tester (Kiểm thử phần mềm) bao gồm nhiều nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm để đảm bảo hoạt động đúng như yêu cầu và không có lỗi. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một Software Tester:

Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử : Đọc hiểu yêu cầu phần mềm và lập kế hoạch kiểm thử, xác định phạm vi, phương pháp và công cụ kiểm thử.

Thiết kế và viết test case : Dựa trên tài liệu yêu cầu, viết các test case chi tiết để kiểm tra tính năng, chức năng của phần mềm và đảm bảo mọi kịch bản có thể xảy ra đều được kiểm tra.

Thực hiện kiểm thử phần mềm : Thực hiện kiểm thử thủ công và tự động, kiểm thử API, cơ sở dữ liệu và các chức năng của phần mềm.

Theo dõi và báo cáo lỗi : Ghi nhận, theo dõi và báo cáo lỗi qua các công cụ quản lý lỗi như JIRA, và trao đổi với đội phát triển để sửa lỗi.

Tham gia xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu : Hợp tác với các nhóm như BA (Business Analyst) để xây dựng và làm rõ các tài liệu yêu cầu, đảm bảo rằng các tính năng và yêu cầu phần mềm được mô tả chính xác…..

4. Yêu cầu của đối với việc làm Software Tester

Để trở thành Software Tester, ứng viên cần có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng

Để trở thành một Software Tester, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là những yêu cầu thường gặp đối với vị trí này:

Kiến thức chuyên môn:

Để trở thành một Software Tester vững vàng, ứng viên cần phải đáp ứng về lý thuyết cơ bản, kiến thức thức chuyên môn và kỹ thuật liên quan đến quy trình kiểm thử phần mềm. Dưới đây là một số kiến thức chuyên môn quan trọng đối với một Software Tester:

Kiến thức nền tảng về SQL : Các phần mềm thường chứa một lượng dữ liệu rất lớn, được lưu trữ trong nhiều loại cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle… Do đó, Software tester phải biết truy vấn SQL, kiểm tra xem dữ liệu được lưu trữ đã chuẩn xác hay chưa.

Hiểu biết cơ bản về Linux : Đa số các phần mềm đều được triển khai trên hệ điều hành Linux. Chính vì thế, Software Tester phải có kiến thức về Linux và các công cụ dòng lệnh tương ứng.

Kiến thức về các công cụ kiểm thử : Trong quá trình thực hiện kiểm thử phần mềm, Tester sẽ phải sử dụng nhiều loại công cụ kiểm thử khác nhau. Ví dụ: Công cụ theo dõi lỗi phần mềm (Defect Tracking Tools), công cụ quản lý (Test Management Tools)...

Thông thạo ngôn ngữ lập trình cơ bản : Software Tester cần có kiến thức về một số ngôn ngữ lập trình như: Python, JavaScript, Java, C ++, C#, PHP… Trong đó, ngôn ngữ Python được xem là khá phù với người mới làm quen với kiểm thử phần mềm.

Yêu cầu về kỹ năng

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Software tester cũng cần có một số kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả và đảm bảo chất lượng sản phẩm như: Tư duy lập trình, khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm:

Tư duy lập trình : Tư duy lập trình là một kỹ năng mềm rất cần thiết trong lĩnh vực phần mềm. Software Tester cần có tư duy phân tích một hệ thống phần mềm thành các đơn vị nhỏ, để có thể xây dựng các test case chính xác nhất.

Khả năng giao tiếp : Software Tester cần phải làm việc với nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm: Quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ (BA) và khách hàng. Chính vì thế, giao tiếp tốt giúp đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, mọi người hiểu rõ yêu cầu và kết quả kiểm thử, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển phần mềm hiệu quả

Làm việc nhóm : Software Tester cần phải có kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp với nhiều bên liên quan. Bởi vì, kiểm thử phần mềm không phải là công việc của một cá nhân đơn lẻ mà thường yêu cầu sự hợp tác với nhiều bộ phận khác nhau.

Quản lý thời gian : Công việc kiểm thử phần mềm thường xuyên phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ đột xuất, gấp gáp. Để đảm bảo quy trình kiểm thử được thực hiện hiệu quả, Tester cần biết cách quản lý thời gian và ưu tiên công việc hợp lý.

5. Tuyển dụng Software Tester theo phương pháp kiểm thử

Tuyển dụng Software Tester theo phương pháp kiểm thử gồm: Manual Testing, Automated Testing và Performance Testing…

Việc làm Software Tester có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy theo nhu cầu của các doanh nghiệp và loại phần mềm mà công ty phát triển. Dưới đây là một số phân loại phổ biến trong ngành kiểm thử phần mềm hiện nay:

5.1. Manual Testing

Manual Testing là phương pháp kiểm thử thủ công, được sử dụng để kiểm tra tính năng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm bằng cách thực hiện các bước kiểm thử bằng tay. Quá trình kiểm thử thường được ghi lại trong tài liệu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả nhất.

5.2. Automated Testing

Automation test là phương pháp kiểm thử tự động, tức quá trình thực hiện bằng máy. Tester sẽ khởi động hệ thống nhập dữ liệu đầu vào, so sánh với dữ liệu đầu ra và ghi kết quả. Từ đó, các kỹ sư kiểm thử có thể tiết kiệm tài nguyên và thời gian so với kiểm thử thủ công.

5.3. Performance Testing

Performance Testing hay còn gọi là phương pháp kiểm thử hiệu năng, là một loại kiểm thử giúp đảm bảo mức độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu hiệu suất, tốc độ, khả năng chịu tải của hệ thống dựa trên khối lượng làm việc/truy cập nhất định.

Ngoài Automated Testing, Manual Testing và Performance Testing, còn rất nhiều phương pháp kiểm thử khác. Mỗi phương pháp kiểm thử phần mềm có mục tiêu và cách tiếp cận riêng biệt, cũng có thể được sử dụng kết hợp với nhau để đảm bảo phần mềm đạt chất lượng tối ưu nhất. Chính vì thế, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn các phương pháp kiểm thử phù hợp tùy thuộc vào yêu cầu của dự án và sản phẩm.

6. Tuyển dụng Software Tester theo phần mềm kiểm thử

Tuyển dụng Software Tester theo phần mềm kiểm thử bồm: Mobile Tester, Web Tester và Game Tester….

Phân loại Software Tester theo loại phần mềm giúp xác định các kỹ năng và công cụ cần thiết cho từng loại phần mềm mà tester sẽ kiểm thử. Việc làm Software Tester theo phần mềm kiểm thử phổ biến như: Mobile, Web, và Game… Mỗi loại phần mềm có những yêu cầu và công cụ kiểm thử riêng biệt, vì vậy tester cần phải có kỹ năng và kiến thức phù hợp với từng loại phần mềm.

6.1. Mobile Tester

Test Mobile hay còn gọi là kiểm thử trên các thiết bị di động, là quá trình mà các ứng dụng dành cho thiết bị di động trên nhiều nền tảng khác nhau như Android, iOS. Công việc của Software Tester là đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt trên nhiều loại thiết bị và phiên bản hệ điều hành khác nhau đảm bảo chức năng, khả năng sử dụng và tính nhất quán.

6.2. Web Tester

Web Tester là Tester chuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng của các trang web và ứng dụng web. Công việc này bao gồm phát hiện lỗi, kiểm tra tính năng, giao diện, hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng web, đáp ứng nhu cầu của người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

6.3. Game Tester

Game Tester là người làm việc tại công ty sản xuất game. Trách nhiệm chính của ứng viên ở vị trí này là test phiên bản thử nghiệm của trò chơi để đánh giá trải nghiệm của người dùng, phát hiện các vấn đề kỹ thuật trước khi Game được phát hành ra thị trường.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm Software Tester nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng việc làm Software Tester tập trung nhiều tại các thành phố lớn, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và phần mềm. Một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao phải kể đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng:

7.1. Tuyển dụng việc làm Software Tester tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trung tâm công nghệ lớn ở miền Trung Việt Nam, với sự xuất hiện của nhiều công ty phần mềm, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester tại Đà Nẵng có xu hướng tăng lên do sự phát triển mạnh mẽ. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc Software Tester tại đây, bạn có thể tìm cơ hội việc làm trên nền tảng tuyển dụng Job3s hoặc tham gia các nhóm công nghệ để kết nối với nhà tuyển dụng trực tiếp.

7.2. Tuyển dụng việc làm Software Tester tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế, công nghệ lớn nhất của Việt Nam

TP.HCM là trung tâm kinh tế, công nghệ lớn nhất của Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm Software Tester tại TP.HCM vẫn đang tăng cao. Các công ty lớn như FPT Software, TMA Solutions, công ty nước ngoài luôn tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng kiểm thử phần mềm vững vàng để đảm bảo chất lượng của công việc. Đây thực sự là cơ hội tuyệt vời cho những ai đam mê công nghệ và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm tại TP.HCM.

7.3. Tuyển dụng việc làm Software Tester tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và là một trong những trung tâm công nghệ lớn của Việt Nam, nơi có nhiều công ty phần mềm phát triển. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội nói chung và việc làm Software Tester nói riêng ngày càng lớn. Nếu bạn có kiến thức về kiểm thử phần mềm và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, Hà Nội hứa hẹn là một thị trường sôi động, giúp bạn có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với mức lương hấp dẫn 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, cơ hội việc làm trong ngành kiểm thử phần mềm luôn mở rộng, đem lại mức lương cạnh tranh cùng cơ hội thăng tiến cho những ai có kỹ năng và kinh nghiệm. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm việc làm Software Tester hãy truy cập vào nền tảng tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết.