Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần công nghệ OKAI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường Park River, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

- Lập trình PLC, HMI và các thiết bị tự động hóa để điều khiển máy móc phục vụ chia chọn hàng hóa: Wheel Sorter, Cross Belt, băng tải, …

- Lập trình điều khiển Step motor, Servo motor, Inverter và các thiết bị chuyển đổi Analog-Digital, các loại cảm biến và khí nén thủy lực, thiết bị ngoại vi khác,…

- Lập trình truyền thông công nghiệp RS485, RS232, Profinet, Ethernet TCP/IP, Modbus, Socket, …giao tiếp với số lượng lớn client.

Giải quyết sự cố bất ngờ, giải quyết các công việc trong thời gian cam kết.

- Theo dõi, phát hiện các vấn đề và nguy cơ xảy ra lỗi của các hệ thống chia chọn.

- Đưa ra kế hoạch xử lý lỗi hoặc bảo trì của hệ thống.

- Phối hợp với các team đảm bảo vận hành ổn định toàn hệ thống chia chọn của GHTK.

- Nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa để cải thiện hệ thống hiện tại.

- Đào tạo, hỗ trợ nhân viên vận hành và bảo trì về các hệ thống điều khiển tự động.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa và các ngành liên quan tại các trường kỹ thuật.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa và lập trình PLC.

- Thành thạo điều khiển, giao tiếp với các loại biến tần, Driver Servo, Driver Roller và các thiết bị điều khiển động cơ khác.

- Thành thạo về các thiết bị điện công nghiệp và các chuẩn truyền thông công nghiệp...

- Có kinh nghiệm làm việc với các máy móc chia chọn trong ngành Logistic là lợi thế lớn.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả. Làm việc với cường độ cao, và sẵn sàng làm việc over-time khi có yêu cầu.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Có khả năng truyền cảm hứng và đào tạo cho các thành viên trong team.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo thỏa thuận và và các chế độ theo quy định của công ty và Luật lao động;

- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển ngoài chuyên môn.

- Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi quản lý và lãnh đạo công ty;

- Nhiều cơ thăng tiến với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

