Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần công nghệ OKAI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ OKAI
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường Park River, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập trình PLC, HMI và các thiết bị tự động hóa để điều khiển máy móc phục vụ chia chọn hàng hóa: Wheel Sorter, Cross Belt, băng tải, …
- Lập trình điều khiển Step motor, Servo motor, Inverter và các thiết bị chuyển đổi Analog-Digital, các loại cảm biến và khí nén thủy lực, thiết bị ngoại vi khác,…
- Lập trình truyền thông công nghiệp RS485, RS232, Profinet, Ethernet TCP/IP, Modbus, Socket, …giao tiếp với số lượng lớn client.
Giải quyết sự cố bất ngờ, giải quyết các công việc trong thời gian cam kết.
- Theo dõi, phát hiện các vấn đề và nguy cơ xảy ra lỗi của các hệ thống chia chọn.
- Đưa ra kế hoạch xử lý lỗi hoặc bảo trì của hệ thống.
- Phối hợp với các team đảm bảo vận hành ổn định toàn hệ thống chia chọn của GHTK.
- Nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa để cải thiện hệ thống hiện tại.
- Đào tạo, hỗ trợ nhân viên vận hành và bảo trì về các hệ thống điều khiển tự động.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa và các ngành liên quan tại các trường kỹ thuật.
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa và lập trình PLC.
- Thành thạo điều khiển, giao tiếp với các loại biến tần, Driver Servo, Driver Roller và các thiết bị điều khiển động cơ khác.
- Thành thạo về các thiết bị điện công nghiệp và các chuẩn truyền thông công nghiệp...
- Có kinh nghiệm làm việc với các máy móc chia chọn trong ngành Logistic là lợi thế lớn.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả. Làm việc với cường độ cao, và sẵn sàng làm việc over-time khi có yêu cầu.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Có khả năng truyền cảm hứng và đào tạo cho các thành viên trong team.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo thỏa thuận và và các chế độ theo quy định của công ty và Luật lao động;
- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển ngoài chuyên môn.
- Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi quản lý và lãnh đạo công ty;
- Nhiều cơ thăng tiến với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ OKAI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Park River, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

