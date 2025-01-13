Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ kê khai hải quan

- Nhận hồ sơ từ khách hàng

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận với khách hàng về việc điều chỉnh (nếu có)

- Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để kê khai hải quan

- Gửi hồ sơ cho khách hàng để ký, đóng dấu và thu lại hồ sơ/ Kê khai hải quan

- Trình hồ sơ đến hải quan để hoàn tất các thủ tục kê khai hải quan

- Đảm bảo việc xác nhận của khách hàng về đề nghị thanh toán đúng hạn

- Kiểm tra chứng từ, tra HS code & Truyền tờ khai.

- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.

- Xử lý việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng.

- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai quan