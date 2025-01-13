Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Chuẩn bị hồ sơ kê khai hải quan
- Nhận hồ sơ từ khách hàng
- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận với khách hàng về việc điều chỉnh (nếu có)
- Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để kê khai hải quan
- Gửi hồ sơ cho khách hàng để ký, đóng dấu và thu lại hồ sơ/ Kê khai hải quan
- Trình hồ sơ đến hải quan để hoàn tất các thủ tục kê khai hải quan
- Đảm bảo việc xác nhận của khách hàng về đề nghị thanh toán đúng hạn
- Kiểm tra chứng từ, tra HS code & Truyền tờ khai.
- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.
- Xử lý việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng.
- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai quan
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có trên 1 năm kinh nghiệm khai báo hải quan tự quản lý xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI