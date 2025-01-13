Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Thiết kế cảnh quan

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ kê khai hải quan
- Nhận hồ sơ từ khách hàng
- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận với khách hàng về việc điều chỉnh (nếu có)
- Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để kê khai hải quan
- Gửi hồ sơ cho khách hàng để ký, đóng dấu và thu lại hồ sơ/ Kê khai hải quan
- Trình hồ sơ đến hải quan để hoàn tất các thủ tục kê khai hải quan
- Đảm bảo việc xác nhận của khách hàng về đề nghị thanh toán đúng hạn
- Kiểm tra chứng từ, tra HS code & Truyền tờ khai.
- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.
- Xử lý việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng.
- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai quan

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kỹ năng làm việc:
1. Có trên 1 năm kinh nghiệm khai báo hải quan tự quản lý xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

