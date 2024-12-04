Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST làm việc tại Tiền Giang thu nhập 1 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Ấp Bắc,Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Thu thập, kiểm tra, phân loại chứng từ kế toán
- Nhập hồ sơ lên phần mềm
- Cách lập kế hoạch thực hiện công việc để đảm bảo công việc đúng deadline, không bị quá tải công việc
- Và các công việc khác liên quan đến hồ sơ giấy tờ của kế toán

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm cuối cần đi thực tập
- Tất cả các bạn nữ đã được đào tạo nghiệp vụ kế toán tại các trường cao đẳng, đại học, không có kinh nghiệm chấp nhận thời gian đào tạo cơ bản.
- Có mong muốn trở thành kế toán chuyên nghiệp.
- Có máy tính Laptop (ưu tiên)
- Thái độ tích cực, ham học hỏi, nghiêm túc thực hiện các quy định của công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kế toán thực tế miễn phí
- Được hỗ trợ lương học việc nếu đạt được kết quả sau 1-3 tháng
Điều kiện làm việc
- Chi nhánh Văn Phòng Mỹ Tho Tiền GIang
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng T7.
- Thực hiện được các công việc kế toán
- Được tiếp nhận làm nhân viên chính thức nếu có mong muốn làm việc tại CTY
- Được giới thiệu đến các công ty trong hệ thống khách hàng của CTY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V3 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

