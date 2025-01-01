Công việc Thực tập sinh kế toán-
Có 518 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán hiện nay là vị trí được nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội và TP.HCM tìm kiếm với mức lương dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng. Dù không yêu cầu kinh nghiệm nhưng các doanh nghiệp cần ứng viên có kiến thức cơ bản về ngành này và thể hiện thái độ chuyên nghiệp.
1. Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kế toán hiện nay
Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kế toán ngày càng cao do nhiều doanh nghiệp nhận thấy lợi ích từ việc “ươm mầm” nguồn nhân lực. Doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm để giảm chi phí nhân công trong khi vẫn có thể đáp ứng được công việc cần thiết. Ngoài ra, việc tuyển dụng thực tập sinh còn giúp doanh nghiệp phát hiện và đào tạo những ứng viên tiềm năng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.
Hơn nữa, vị trí thực tập sinh kế toán không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp sinh viên cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động chính thức. Chính vì vậy, các công ty ngày càng chú trọng việc tuyển dụng thực tập sinh kế toán như một cách để "ươm mầm" nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.
2. Mức thu nhập bình quân của việc làm thực tập sinh kế toán
Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương cho thực tập sinh kế toán dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng. Những sinh viên có học lực tốt và chứng tỏ được năng lực sẽ được được trả cao hơn.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều vị trí thực tập không trả lương trực tiếp mà thay bằng các hình thức hỗ trợ khác như đào tạo miễn phí, đóng dấu hoàn thành kỳ thực tập, hỗ trợ ăn trưa và chi phí gửi xe, giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình thực tập.
Ngoài ra, một số công ty có chính sách hỗ trợ thực tập sinh bằng cách cung cấp học bổng hoặc phí thực tập, từ đó tạo ra môi trường học hỏi và phát triển nghề nghiệp cho các sinh viên. Dù ở hình thức nào, việc thực tập vẫn mang lại giá trị lớn cho sinh viên thông qua kinh nghiệm thực tiễn và cơ hội kết nối với những nhân sự có kinh nghiệm trong ngành kế toán.
3. Những việc làm thực tập sinh kế toán phổ biến hiện nay
Thực tập kế toán là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính tích lũy kinh nghiệm thực tế, áp dụng kiến thức đã học vào công việc và khám phá những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Hiện nay, có rất nhiều vị trí thực tập kế toán với những yêu cầu và cơ hội khác nhau, mang đến cho sinh viên năm 3, 4 sự đa dạng trong lựa chọn.
3.1. Việc làm thực tập kế toán nội bộ
Thực tập sinh kế toán nội bộ sẽ được tham gia vào các hoạt động kế toán hàng ngày của doanh nghiệp, như hạch toán các giao dịch kinh tế, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo tài chính. Công việc này giúp thực tập sinh nắm vững quy trình kế toán, hiểu rõ các quy định pháp luật về kế toán và rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập.
Qua quá trình thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.
3.2. Việc làm thực tập kế toán công nợ
Công việc của một thực tập kế toán công nợ thường tập trung vào việc theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp. Thực tập sinh sẽ tham gia vào quy trình lập hóa đơn, thu hồi công nợ và kiểm soát tình hình thanh toán.
Vị trí việc làm thực tập sinh kế toán này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thương thảo, cũng như khả năng tổ chức và quản lý thời gian, qua đó phát triển tư duy chiến lược trong việc xử lý các vấn đề tài chính.
3.3. Việc làm thực tập kế toán báo tài chính
Khi ứng tuyển vào vị trí việc làm thực tập sinh kế toán báo cáo tài chính, sinh viên sẽ được tham gia vào quá trình lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Vị trí này đòi hỏi ứng viên có sự hiểu biết sâu sắc về các chuẩn mực kế toán và khả năng phân tích số liệu tài chính. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ được những kế toán viên kinh nghiệm hướng dẫn để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và trình bày báo cáo chuyên nghiệp.
4. Hình thức tuyển dụng thực tập sinh kế toán được tìm kiếm nhiều
Hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế toán từ sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao trong tương lai. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của doanh nghiệp và nhu cầu công việc, các hình thức tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán cũng có những điểm khác biệt đáng kể.
4.1. Việc làm thực tập kế toán fulltime
Hình thức thực tập kế toán fulltime thường dành cho những sinh viên muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế một cách chuyên sâu và liên tục. Thực tập sinh sẽ làm việc toàn thời gian tại công ty, tham gia vào các công việc kế toán hàng ngày như: hạch toán chứng từ, lập báo cáo tài chính, kiểm tra đối chiếu sổ sách...
Khi làm việc toàn thời gian, thực tập sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều khía cạnh khác nhau của công việc kế toán, từ đó có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về ngành nghề. Những ứng viên thể hiện tốt có cơ hội cao được đưa lên vị trí nhân viên chính thức hoặc tự tin ứng tuyển vào các vị trí phù hợp.
4.2. Việc làm thực tập sinh kế toán partime
So với việc làm thực tập sinh kế toán toàn thời gian, part time là hình thức linh hoạt hơn, phù hợp với những sinh viên muốn vừa học vừa làm hoặc có nhiều công việc khác cần phải cân đối. Thực tập sinh part time thường làm việc theo giờ hoặc theo ca, chủ yếu hỗ trợ các công việc hành chính, sổ sách hoặc các dự án nhỏ.
Ưu điểm của hình thức này là giúp sinh viên có thêm thu nhập và linh hoạt về thời gian. Tuy nhiên, do làm việc không thường xuyên nên việc tiếp cận toàn bộ quy trình kế toán có thể sẽ hạn chế hơn so với hình thức fulltime.
4.3. Việc làm thực tập kế toán online
Việc làm thực tập kế toán online là một hình thức khá mới mẻ và đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Theo đó, doanh nghiệp cho phép thực tập sinh được làm việc từ xa, sử dụng các phần mềm kế toán trực tuyến để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những sinh viên ở xa hoặc có hạn chế về thời gian.
Việc làm thực tập sinh kế toán linh hoạt về không gian và thời gian, giúp sinh viên chủ động trong công việc. Nhưng để đáp ứng yêu cầu công việc từ xa, sinh viên cần có kiến thức cơ bản về nghề kế toán, đồng thời phải có tính kỷ luật cao và khả năng tự học tốt.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán nhiều nhất
Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng hiện đang là những khu vực tuyển dụng thực tập sinh kế toán nhiều nhất. Điều này xuất phát từ nhu cầu cao của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và đào tạo nhân sự kế toán trẻ, những thực tập sinh có kiến thức và nhiệt huyết.
5.1. Tuyển thực tập sinh kế toán Hà Nội
Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự kế toán tại đây rất lớn, kéo theo đó là cơ hội việc làm thực tập sinh kế toán cho sinh viên.
Khảo sát tại các trang tìm việc làm tại Hà Nội, có rất nhiều công ty đa quốc gia, ngân hàng, tập đoàn lớn cũng thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh kế toán để đào tạo nguồn nhân lực kế cận. Trong đó, các khu vực như Mỹ Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm là những địa điểm tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn, lại gần nhiều trường đại học nên thu hút được nhiều ứng viên quan tâm.
5.2. Tuyển dụng thực tập sinh kế toán TP.HCM
TP.HCM, được biết đến là trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam, cũng là một điểm nóng trong việc tuyển dụng thực tập sinh kế toán. Với hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ thông tin đến xuất nhập khẩu, nhu cầu nhân lực trong ngành kế toán luôn ở mức cao. Sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm thực tập sinh kế toán tại các công ty hàng đầu, nhờ vào sự đa dạng và phong phú trong môi trường làm việc. Để tìm hiểu các bản tin tuyển dụng việc làm tại TP.HCM bạn có thể truy cập vào Job3s.com để biết thêm chi tiết.
5.3. Tuyển thực tập sinh kế toán Cần Thơ
Những năm gần đây, Cần Thơ đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển của các doanh nghiệp tại đây đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, trong đó có cả những vị trí việc làm thực tập sinh kế toán hấp dẫn. Nếu so với Hà Nội và TP.HCM, thị trường việc làm tại cần Thơ có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để các bạn sinh viên phát triển sự nghiệp.
5.4. Tuyển thực tập sinh kế toán Đà Nẵng
Tại Đà Nẵng, sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, đặc biệt là các chuyên viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Ngoài ra, các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nẵng thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh kế toán để đào tạo nguồn nhân lực kế cận. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!
6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với thực tập sinh kế toán
Mặc dù vị trí việc làm thực tập sinh kế toán không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm, nhưng các ứng viên cần có kiến thức cơ bản về kế toán và những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc hiệu quả.
Về phía doanh nghiệp, những yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo rằng thực tập sinh có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và đóng góp tích cực cho đội ngũ kế toán. Họ mong muốn tìm kiếm những bạn trẻ có khả năng thích nghi nhanh, ham học hỏi và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
-
Có kiến thức nền tảng:
-
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.
-
Nắm vững các nguyên lý kế toán cơ bản, quy định pháp luật liên quan.
-
Ưu tiên những ứng viên có điểm GPA cao và các chứng chỉ chuyên ngành (nếu có).
-
-
Kỹ năng chuyên môn:
-
Sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) thành thạo, biết cách ứng dụng vào công việc thực tế.
-
Sử dụng thành thạo ít nhất một trong các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting).
-
Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu, lập báo cáo kế toán.
-
Kỹ năng mềm:
-
Giao tiếp tốt, hòa đồng, có khả năng kết hợp làm việc nhóm hiệu quả.
-
Tư duy logic, phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy.
-
Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể chịu được những áp lực công việc, đồng thời có trách nhiệm cao với công việc được giao.
-
-
Thái độ làm việc:
-
Ham học hỏi, chủ động quan sát và có thái độ cầu tiến trong công việc.
-
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hòa nhập vào môi trường doanh nghiệp và tôn trọng đồng nghiệp.
-
Sẵn sàng làm quen, đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao.
-
Lưu ý: Đây là những yêu cầu chung mà hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động và đặc thù công việc cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà các yêu cầu có thể có sự khác biệt.
Các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng tuyển việc làm thực tập sinh kế toán vì họ nhận thấy đây là nguồn nhân lực tiềm năng, giúp giảm chi phí lao động trong khi vẫn đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn để mở rộng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.