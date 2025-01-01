Công việc Thực tập sinh kế toán

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 518 kết quả / Từ khoá "Thực tập sinh kế toán"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Thực tập sinh kế toán

-

Có 518 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành
Tuyển Thực tập sinh kế toán công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAAP VN
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GAAP VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GAAP VN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Hạn nộp: 03/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MONICA
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MONICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH MONICA
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ducksan Vina
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Ducksan Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ducksan Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 07/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phavila Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Phavila Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phavila Việt Nam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Beta Media
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty Cổ phần TCC & Partners
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Tư Vấn Doanh Nghiệp AMI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Tư Vấn Doanh Nghiệp AMI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Phavila Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phavila Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Elipsport
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Ducksan Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ducksan Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MONICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH MONICA
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GAAP VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GAAP VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn NAAG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu công ty tnhh dịch vụ tư vấn hà thành
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM
2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán hiện nay là vị trí được nhiều doanh nghiệp ở Hà NộiTP.HCM tìm kiếm với mức lương dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng. Dù không yêu cầu kinh nghiệm nhưng các doanh nghiệp cần ứng viên có kiến thức cơ bản về ngành này và thể hiện thái độ chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kế toán hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kế toán ngày càng cao do nhiều doanh nghiệp nhận thấy lợi ích từ việc “ươm mầm” nguồn nhân lực. Doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm để giảm chi phí nhân công trong khi vẫn có thể đáp ứng được công việc cần thiết. Ngoài ra, việc tuyển dụng thực tập sinh còn giúp doanh nghiệp phát hiện và đào tạo những ứng viên tiềm năng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

Hơn nữa, vị trí thực tập sinh kế toán không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp sinh viên cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động chính thức. Chính vì vậy, các công ty ngày càng chú trọng việc tuyển dụng thực tập sinh kế toán như một cách để "ươm mầm" nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.

Tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể
Tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm thực tập sinh kế toán

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương cho thực tập sinh kế toán dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng. Những sinh viên có học lực tốt và chứng tỏ được năng lực sẽ được được trả cao hơn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều vị trí thực tập không trả lương trực tiếp mà thay bằng các hình thức hỗ trợ khác như đào tạo miễn phí, đóng dấu hoàn thành kỳ thực tập, hỗ trợ ăn trưa và chi phí gửi xe, giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình thực tập.

Ngoài ra, một số công ty có chính sách hỗ trợ thực tập sinh bằng cách cung cấp học bổng hoặc phí thực tập, từ đó tạo ra môi trường học hỏi và phát triển nghề nghiệp cho các sinh viên. Dù ở hình thức nào, việc thực tập vẫn mang lại giá trị lớn cho sinh viên thông qua kinh nghiệm thực tiễn và cơ hội kết nối với những nhân sự có kinh nghiệm trong ngành kế toán.

Có hai hình thức chính là thực tập có lương và thực tập không lương
Có hai hình thức chính là thực tập có lương và thực tập không lương

3. Những việc làm thực tập sinh kế toán phổ biến hiện nay

Thực tập kế toán là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính tích lũy kinh nghiệm thực tế, áp dụng kiến thức đã học vào công việc và khám phá những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Hiện nay, có rất nhiều vị trí thực tập kế toán với những yêu cầu và cơ hội khác nhau, mang đến cho sinh viên năm 3, 4 sự đa dạng trong lựa chọn.

3.1. Việc làm thực tập kế toán nội bộ

Thực tập sinh kế toán nội bộ sẽ được tham gia vào các hoạt động kế toán hàng ngày của doanh nghiệp, như hạch toán các giao dịch kinh tế, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo tài chính. Công việc này giúp thực tập sinh nắm vững quy trình kế toán, hiểu rõ các quy định pháp luật về kế toán và rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập.

Qua quá trình thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

3.2. Việc làm thực tập kế toán công nợ

Công việc của một thực tập kế toán công nợ thường tập trung vào việc theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp. Thực tập sinh sẽ tham gia vào quy trình lập hóa đơn, thu hồi công nợ và kiểm soát tình hình thanh toán.

Vị trí việc làm thực tập sinh kế toán này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thương thảo, cũng như khả năng tổ chức và quản lý thời gian, qua đó phát triển tư duy chiến lược trong việc xử lý các vấn đề tài chính.

3.3. Việc làm thực tập kế toán báo tài chính

Khi ứng tuyển vào vị trí việc làm thực tập sinh kế toán báo cáo tài chính, sinh viên sẽ được tham gia vào quá trình lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vị trí này đòi hỏi ứng viên có sự hiểu biết sâu sắc về các chuẩn mực kế toán và khả năng phân tích số liệu tài chính. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ được những kế toán viên kinh nghiệm hướng dẫn để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và trình bày báo cáo chuyên nghiệp.

Mỗi vị trí việc làm thực tập sinh kế toán sẽ mang đến những cơ hội khác nhau
Mỗi vị trí việc làm thực tập sinh kế toán sẽ mang đến những cơ hội khác nhau

4. Hình thức tuyển dụng thực tập sinh kế toán được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế toán từ sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao trong tương lai. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của doanh nghiệp và nhu cầu công việc, các hình thức tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán cũng có những điểm khác biệt đáng kể.

4.1. Việc làm thực tập kế toán fulltime

Hình thức thực tập kế toán fulltime thường dành cho những sinh viên muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế một cách chuyên sâu và liên tục. Thực tập sinh sẽ làm việc toàn thời gian tại công ty, tham gia vào các công việc kế toán hàng ngày như: hạch toán chứng từ, lập báo cáo tài chính, kiểm tra đối chiếu sổ sách...

Khi làm việc toàn thời gian, thực tập sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều khía cạnh khác nhau của công việc kế toán, từ đó có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về ngành nghề. Những ứng viên thể hiện tốt có cơ hội cao được đưa lên vị trí nhân viên chính thức hoặc tự tin ứng tuyển vào các vị trí phù hợp.

4.2. Việc làm thực tập sinh kế toán partime

So với việc làm thực tập sinh kế toán toàn thời gian, part time là hình thức linh hoạt hơn, phù hợp với những sinh viên muốn vừa học vừa làm hoặc có nhiều công việc khác cần phải cân đối. Thực tập sinh part time thường làm việc theo giờ hoặc theo ca, chủ yếu hỗ trợ các công việc hành chính, sổ sách hoặc các dự án nhỏ.

Ưu điểm của hình thức này là giúp sinh viên có thêm thu nhập và linh hoạt về thời gian. Tuy nhiên, do làm việc không thường xuyên nên việc tiếp cận toàn bộ quy trình kế toán có thể sẽ hạn chế hơn so với hình thức fulltime.

4.3. Việc làm thực tập kế toán online

Việc làm thực tập kế toán online là một hình thức khá mới mẻ và đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Theo đó, doanh nghiệp cho phép thực tập sinh được làm việc từ xa, sử dụng các phần mềm kế toán trực tuyến để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những sinh viên ở xa hoặc có hạn chế về thời gian.

Việc làm thực tập sinh kế toán linh hoạt về không gian và thời gian, giúp sinh viên chủ động trong công việc. Nhưng để đáp ứng yêu cầu công việc từ xa, sinh viên cần có kiến thức cơ bản về nghề kế toán, đồng thời phải có tính kỷ luật cao và khả năng tự học tốt.

Sinh viên cân đối việc học để lựa chọn hình thức thực tập phù hợp
Sinh viên cân đối việc học để lựa chọn hình thức thực tập phù hợp

5. Khu vực tuyển dụng việc làm thực tập sinh kế toán nhiều nhất

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần ThơĐà Nẵng hiện đang là những khu vực tuyển dụng thực tập sinh kế toán nhiều nhất. Điều này xuất phát từ nhu cầu cao của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và đào tạo nhân sự kế toán trẻ, những thực tập sinh có kiến thức và nhiệt huyết.

5.1. Tuyển thực tập sinh kế toán Hà Nội

Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự kế toán tại đây rất lớn, kéo theo đó là cơ hội việc làm thực tập sinh kế toán cho sinh viên.

Khảo sát tại các trang tìm việc làm tại Hà Nội, có rất nhiều công ty đa quốc gia, ngân hàng, tập đoàn lớn cũng thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh kế toán để đào tạo nguồn nhân lực kế cận. Trong đó, các khu vực như Mỹ Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm là những địa điểm tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn, lại gần nhiều trường đại học nên thu hút được nhiều ứng viên quan tâm.

5.2. Tuyển dụng thực tập sinh kế toán TP.HCM

TP.HCM, được biết đến là trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam, cũng là một điểm nóng trong việc tuyển dụng thực tập sinh kế toán. Với hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ thông tin đến xuất nhập khẩu, nhu cầu nhân lực trong ngành kế toán luôn ở mức cao. Sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm thực tập sinh kế toán tại các công ty hàng đầu, nhờ vào sự đa dạng và phong phú trong môi trường làm việc. Để tìm hiểu các bản tin tuyển dụng việc làm tại TP.HCM bạn có thể truy cập vào Job3s.com để biết thêm chi tiết.

5.3. Tuyển thực tập sinh kế toán Cần Thơ

Những năm gần đây, Cần Thơ đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển của các doanh nghiệp tại đây đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, trong đó có cả những vị trí việc làm thực tập sinh kế toán hấp dẫn. Nếu so với Hà Nội và TP.HCM, thị trường việc làm tại cần Thơ có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn có nhiều tiềm năng để các bạn sinh viên phát triển sự nghiệp.

5.4. Tuyển thực tập sinh kế toán Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, đặc biệt là các chuyên viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Ngoài ra, các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nẵng thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh kế toán để đào tạo nguồn nhân lực kế cận. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!

Sinh viên có thể tìm được nhiều cơ hội thực tập hơn tại các thành phố lớn
Sinh viên có thể tìm được nhiều cơ hội thực tập hơn tại các thành phố lớn

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với thực tập sinh kế toán

Mặc dù vị trí việc làm thực tập sinh kế toán không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm, nhưng các ứng viên cần có kiến thức cơ bản về kế toán và những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc hiệu quả.

Về phía doanh nghiệp, những yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo rằng thực tập sinh có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và đóng góp tích cực cho đội ngũ kế toán. Họ mong muốn tìm kiếm những bạn trẻ có khả năng thích nghi nhanh, ham học hỏi và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

  • Có kiến thức nền tảng:

    • Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.

    • Nắm vững các nguyên lý kế toán cơ bản, quy định pháp luật liên quan.

    • Ưu tiên những ứng viên có điểm GPA cao và các chứng chỉ chuyên ngành (nếu có).

  • Kỹ năng chuyên môn:

  • Sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) thành thạo, biết cách ứng dụng vào công việc thực tế.

  • Sử dụng thành thạo ít nhất một trong các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting).

  • Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu, lập báo cáo kế toán.

  • Kỹ năng mềm:

    • Giao tiếp tốt, hòa đồng, có khả năng kết hợp làm việc nhóm hiệu quả.

    • Tư duy logic, phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy.

    • Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể chịu được những áp lực công việc, đồng thời có trách nhiệm cao với công việc được giao.

  • Thái độ làm việc:

    • Ham học hỏi, chủ động quan sát và có thái độ cầu tiến trong công việc.

    • Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hòa nhập vào môi trường doanh nghiệp và tôn trọng đồng nghiệp.

    • Sẵn sàng làm quen, đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: Đây là những yêu cầu chung mà hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động và đặc thù công việc cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà các yêu cầu có thể có sự khác biệt.

Nhà tuyển dụng cần thực tập sinh kế toán có kiến thức căn bản về nghề và thái độ học hỏi nghiêm túc
Nhà tuyển dụng cần thực tập sinh kế toán có kiến thức căn bản về nghề và thái độ học hỏi nghiêm túc

Các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng tuyển việc làm thực tập sinh kế toán vì họ nhận thấy đây là nguồn nhân lực tiềm năng, giúp giảm chi phí lao động trong khi vẫn đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn để mở rộng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.