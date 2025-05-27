Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu tại các trường học, trung tâm đào tạo.
Liên hệ và hợp tác với các trường đại học, tổ chức đào tạo để mở rộng mạng lưới đối tác.
Tổ chức các buổi giới thiệu, hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.
Thiết kế và phân phối tài liệu truyền thông (poster, brochure, video) để quảng bá các khóa học.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động branding, đề xuất các chiến lược cải thiện.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác.
Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động branding tại trường học hoặc các trung tâm đào tạo.
Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế tài liệu truyền thông.
Hiểu biết về thị trường giáo dục và các sản phẩm đào tạo trực tuyến là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp tài khoản Canva pro
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)
Thu nhập: Hỗ trợ lương cứng + thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

