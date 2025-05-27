Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu tại các trường học, trung tâm đào tạo.

Liên hệ và hợp tác với các trường đại học, tổ chức đào tạo để mở rộng mạng lưới đối tác.

Tổ chức các buổi giới thiệu, hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.

Thiết kế và phân phối tài liệu truyền thông (poster, brochure, video) để quảng bá các khóa học.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động branding, đề xuất các chiến lược cải thiện.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác.

Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động branding tại trường học hoặc các trung tâm đào tạo.

Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế tài liệu truyền thông.

Hiểu biết về thị trường giáo dục và các sản phẩm đào tạo trực tuyến là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được cung cấp tài khoản Canva pro

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)

Thu nhập: Hỗ trợ lương cứng + thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

