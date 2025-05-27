Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI
- Hà Nội: 30 Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu tại các trường học, trung tâm đào tạo.
Liên hệ và hợp tác với các trường đại học, tổ chức đào tạo để mở rộng mạng lưới đối tác.
Tổ chức các buổi giới thiệu, hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.
Thiết kế và phân phối tài liệu truyền thông (poster, brochure, video) để quảng bá các khóa học.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động branding, đề xuất các chiến lược cải thiện.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động branding tại trường học hoặc các trung tâm đào tạo.
Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế tài liệu truyền thông.
Hiểu biết về thị trường giáo dục và các sản phẩm đào tạo trực tuyến là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)
Thu nhập: Hỗ trợ lương cứng + thưởng hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
