Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: 999 ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1) Thiết lập hệ thống quản lý:
- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.
- Tham gia, hỗ trợ Giám đốc hoạch định chiến lược, mục tiêu phát triển công ty.
- Góp ý sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định của Công ty.
2) Hỗ trợ công việc quản lý và điều hành:
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu đến đến các phòng ban/bộ phận, xưởng của công ty.
- Theo dõi, cập nhật và đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc Giám Đốc giao cho phòng ban để báo cáo theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban/bộ phận, xưởng sản xuất xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc để đạt hiệu quả trong công việc.
- Tham mưu, soạn thảo, điều chỉnh quy trình nội bộ theo chỉ đạo Giám đốc để đảm bảo các hoạt động của công ty đạt hiệu suất cao.
- Tham gia đề xuất sáng kiến, biện pháp giải quyết công việc được Giám đốc giao xử lý.
- Phân tích, tổng hợp báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu.
3) Quản lý và xử lý thông tin
- Tiếp nhận, truyền đạt thông tin giữa Giám đốc với các phòng ban.
- Kiểm tra các văn bản, hợp đồng, báo cáo, công văn theo yêu cầu của Giám đốc.
4) Hỗ trợ trong công tác đối nội và đối ngoại
- Lên lịch, sắp xếp và chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp, hội nghị, sự kiện có sự tham gia của Giám đốc.
- Ghi chép biên bản cuộc họp, theo dõi và đôn đốc các bộ phận thực hiện nội dung đã thống nhất.
- Đại diện Giám đốc tham gia các cuộc họp, sự kiện khi được ủy quyền.
- Tiếp đón, liên hệ với đối tác, khách hàng theo chỉ đạo của Giám đốc.
- Phối hợp với HCNS hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.
5) Kiểm soát nội bộ:
- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế các phòng ban, đảm bảo sự tuân thủ.
6) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn - Yêu cầu ứng viên:
1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, kinh tế luật.
2. Am hiểu sự vận hành của tổ chức.
7. Thực hiện phân tích báo cáo tài chính, hiệu quả kinh doanh là một lợi thế.
8. Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý Giám đốc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc giờ hành chính, nghỉ CN, không tăng ca.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13, du lịch hàng năm, tăng lương định kỳ…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 999 ấp Bắc, phường 10, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

