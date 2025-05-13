Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AGRI ONE làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ

Chăm sóc và mở rộng hệ thống khách hàng/đại lý Triển khai các hoạt động Marketing, trình diễn,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư vấn kỹ thuật sản phẩm và định hướng phát triển sản phẩm cho Đại Lí, Nông Dân.

Tại CÔNG TY TNHH AGRI ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Thưởng đạt doanh số

Lương cơ bản + Hiệu suất công việc

Lương tháng 13, team building,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGRI ONE

