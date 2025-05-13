Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AGRI ONE làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AGRI ONE
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH AGRI ONE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ
Chăm sóc và mở rộng hệ thống khách hàng/đại lý Triển khai các hoạt động Marketing, trình diễn,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ
Chăm sóc và mở rộng hệ thống khách hàng/đại lý Triển khai các hoạt động Marketing, trình diễn,...
Tư vấn kỹ thuật sản phẩm và định hướng phát triển sản phẩm cho Đại Lí, Nông Dân.

Tại CÔNG TY TNHH AGRI ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thưởng đạt doanh số
Lương cơ bản + Hiệu suất công việc
Lương tháng 13, team building,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGRI ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AGRI ONE

CÔNG TY TNHH AGRI ONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48B Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

