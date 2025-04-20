Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận đơn đặt mua hàng từ các bộ phận;

Tìm nhà cung cấp có giá và chất lượng cạnh tranh;

Đối chiếu tồn kho để tính số lượng mua hàng.

Lập bộ chứng từ mua hàng theo đúng quy định của công ty;

Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp và lập chứng từ thanh toán theo qui định;

Kiểm tra, trình duyệt đề nghị thanh toán;

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ mua hàng một cách khoa học và đầy đủ;

Lập báo cáo mua hàng, báo cáo công nợ và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ;

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán hoặc tương đương;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thu mua;

Thông thạo các hàm công thức excel, Google sheet;

Có khả năng giao tiếp, lanh lợi, hoạt bát

Kỹ năng đánh giá, thương lượng & thuyết phục;

Trung thực và trách nhiệm cao với công việc;

Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay & mong muốn gắn bó lâu dài;

Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ, quyền lợi theo quy định của công ty và quy định Pháp luật Lao Động;

Thưởng các dịp Lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc hằng năm:

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật;

Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 thứ Hai -> thứ Bảy;

Địa điểm làm việc: Chi nhánh Thân Cửu Nghĩa - địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang (gần ngã tư Lương Phú)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin