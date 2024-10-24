Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Thực tập sinh kế toán

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Dưới sự hướng dẫn và phân công của các anh/chị thuộc bộ phận Kế toán, bạn sẽ là được thực hành:
Hạch toán và lưu trữ chứng từ Tạo các lệnh ngân hàng online Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý
Hạch toán và lưu trữ chứng từ
Tạo các lệnh ngân hàng online
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu
Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, ưu tiên Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đảm bảo thời gian làm việc tại văn phòng ít nhất 4, 5 ngày/tuần IELTS: trên 5.5 Điểm trung bình các năm học trước từ loại Khá trở lên.
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, ưu tiên Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đảm bảo thời gian làm việc tại văn phòng ít nhất 4, 5 ngày/tuần
IELTS: trên 5.5
Điểm trung bình các năm học trước từ loại Khá trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập, thực hành và phát triển nghiệp vụ dưới sự hướng dẫn của các anh chị nhiều kinh nghiệm Nhận mức phụ cấp hấp dẫn Cơ hội trở thành nhân viên chính thức Cháy hết mình cùng các đồng đội trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard” Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa
Được học tập, thực hành và phát triển nghiệp vụ dưới sự hướng dẫn của các anh chị nhiều kinh nghiệm
Nhận mức phụ cấp hấp dẫn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cháy hết mình cùng các đồng đội trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố
Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

