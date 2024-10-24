Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
- Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Dưới sự hướng dẫn và phân công của các anh/chị thuộc bộ phận Kế toán, bạn sẽ là được thực hành:
Hạch toán và lưu trữ chứng từ Tạo các lệnh ngân hàng online Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, ưu tiên Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đảm bảo thời gian làm việc tại văn phòng ít nhất 4, 5 ngày/tuần
IELTS: trên 5.5
Điểm trung bình các năm học trước từ loại Khá trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được học tập, thực hành và phát triển nghiệp vụ dưới sự hướng dẫn của các anh chị nhiều kinh nghiệm
Nhận mức phụ cấp hấp dẫn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cháy hết mình cùng các đồng đội trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố
Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
