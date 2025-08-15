Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm - Đà Nẵng, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số của bộ phận.

Quản lý và đào tạo đội ngũ kinh doanh.

Mở rộng tệp khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ.

Giám sát và báo cáo công việc cho Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo.

Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 20 – 40 triệu + Hoa hồng quản lý

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Nhà nước.

Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.

Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.

Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên vị trí Sale Director.

