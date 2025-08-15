Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ầng 5A Tòa nhà SD Building, số 7 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận , phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

- Tìm kiếm, tiếp cận và giới thiệu các ứng viên phù hợp cho vị trí giáo viên tiếng Anh online (part-time).

- Chia sẻ cơ hội giảng dạy tại Kyna English đến các ứng viên tiềm năng trong mạng lưới của mình.

- Ứng viên sẽ trực tiếp ứng tuyển qua đường link ứng tuyển được cung cấp, và hệ thống sẽ ghi nhận thông tin giới thiệu một cách tự động.

- Khi ứng viên đạt tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu.

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng tìm kiếm và sàng lọc ứng viên từ các kênh như: Facebook, LinkedIn, các nhóm cộng đồng giáo viên, sinh viên ngành ngôn ngữ/sư phạm…

- Có hiểu biết về lĩnh vực giáo dục hoặc tuyển dụng là một lợi thế.

- Giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản trở lên (do làm việc với hồ sơ liên quan đến tiếng Anh).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo hiệu quả: Hoa hồng tối thiểu 100.000 VND/ứng viên đạt yêu cầu.

- Làm việc linh hoạt 100% từ xa – phù hợp với sinh viên hoặc người đi làm có thời gian rảnh.

- Được cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

- Có cơ hội hợp tác lâu dài nếu kết quả tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

