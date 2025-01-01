Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Công ty Barett F&B là một trong những Nhà Máy Bia tiêu biểu tại Việt Nam. Đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành bia thủ công tại Hà Nội từ 2015, đến nay Barett đã ngày càng mở rộng với những dòng bia tươi, bia hơi, bia lon với những thương hiệu con TAB 100, TAB 100 Gold, Super Cap, NAVY đạt những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng. Barett Craft Beer: được ra đời vào năm 2015, và là dòng bia thủ công 100% tự nhiên sử dụng hoàn toàn dòng Malt đặc biệt cao cấp và lâu đời Weyermann, mang lại hương vị bia thượng hạng chuẩn Đức. Bia TAB 100: gồm 2 dòng sản phẩm bia hơi và bia lon được ra đời vào năm 2015. Là sản phẩm bia Việt, nhưng TAB 100 được sản xuất với nguồn nguyên liệu và quy trình chuẩn Đức, đem đến hương vị bia đậm đà sảng khoái.