Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà để xe nổi S1, lô B3

- CC02 – Vinhomes OceanPark 1

- Đa Tốn

- Gia Lâm, Gia Lâm., Gia Lâm ...và 5 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu và quan tâm tới các dự án BĐS mà công ty đang phân phối như: Chung cư, biệt thự liền kề, khu nghỉ dưỡng,....
Tư vấn giải đáp các thông tin về quy trình pháp lý, thông tin quy hoạch, yếu tố phong thuỷ,....tới khách hàng.
Đàm phán, thương lượng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt giao dịch và hỗ trợ hoàn tất các thủ tục hợp đồng mua bán.
Phối hợp các với các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch BĐS.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưu nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Giao tiếp tốt, không nói ngọng.
Độ tuổi từ 20- 35, tôt nghiệp Trung Cấp trở lên
Có laptop và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Đam mê yêu thích kinh doanh

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 5,000,000 – 15,000,000 triệu + Hoa hồng + thưởng nóng + thưởng thi đua (thu nhập không giới hạn)
Hỗ trợ chi phí MKT từ 80% - 100% theo dự án.
Được định hướng sản phẩm, đào tạo thực chiến 1:1 bới GĐ Dự Án & GĐ kinh doanh theo từng giai đoạn của dự án.
Đón sóng và tiếp cận các dự án HOT - HIT nhất thị trường chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng như: Vinhomes Ocean Park, Globalgate, The Matrix One, Mascity, Long Biên Central,....
Lộ trình thăng tiến rõ ràng – Cơ hội lên Leader/Trưởng phòng/GĐKD chỉ sau 6 tháng.
Được đóng BHXH, thưởng lễ, Tết, Sinh nhật, Du lịch, Teambulding, Year End Party,....
Tham gia các Event văn hóa nội bộ mang bản sắc riêng biệt, đặc trưng và những trải nghiệm đáng nhớ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

