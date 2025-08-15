Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án.

Liên hệ với CĐT/TV và các đơn vị liên quan nhằm tiến hành hiệu quả công tác thi công/cơ điện của dự án.

Giám sát và kiểm soát công việc đảm bảo an toàn, chất lượng, theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Hướng dẫn đội thi công, thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ.

Cung cấp chi tiết bảng khói lượng cụ thể các công tác đã thực hiện trình cấp quản lý.

Thực hiện các yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 35 tuổi

Tin học văn phòng, Auto CAD, MS Office

Khả năng tự học, trung thực, cần cù.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ, BPTC.

Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt

Năng động, hòa đồng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 triệu - 20 triệu/tháng

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.

- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.

- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, tết thiếu nhi, trung thu cho các bé, chăm lo tết cho đoàn viên…).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin