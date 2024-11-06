Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T6 - 02 Manhattan, Vinhome Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự

Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng

Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên

Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Biết thiết kế canva, photoshop là một lợi thế

Chủ động trong công việc, chăm chỉ, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 4 triệu + Phụ cấp + Thưởng KPI

Được hỗ trợ đóng mộc từ Công ty

Được làm việc va chạm và làm việc thực tiễn với vị trí tuyển dụng của Công ty

Thời gian linh hoạt có thể làm partime hoặc fulltime

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin