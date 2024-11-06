Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: T6
- 02 Manhattan, Vinhome Grand Park, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự
Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng
Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên
Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Biết thiết kế canva, photoshop là một lợi thế
Chủ động trong công việc, chăm chỉ, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 4 triệu + Phụ cấp + Thưởng KPI
Được hỗ trợ đóng mộc từ Công ty
Được làm việc va chạm và làm việc thực tiễn với vị trí tuyển dụng của Công ty
Thời gian linh hoạt có thể làm partime hoặc fulltime
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
