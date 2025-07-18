Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

banner-company

CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

TVT là công ty thương mại điện tử đa quốc gia. Chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, Local Brand, khách hàng cá nhân, đã và đang phát triển tại thị trường Việt Nam, Châu Á, Mỹ và EU. TVT là công ty thương mại điện tử đa quốc gia. Chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, Local Brand, khách hàng cá nhân, đã và đang phát triển tại thị trường Việt Nam, Châu Á, Mỹ và EU. Là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh của Việt Nam trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới với nhiều thương hiệu và đa quốc gia. Tự hào đã cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm cho khách hàng cá nhân và là đối tác của nhiều Local Brand và hàng trăm thương hiệu lớn. Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng. Học tập, đào tạo và phát triển thành Manager các thương hiệu của TVT. Xây dựng nền móng vững chắc hỗ trợ cho các nhân tài mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Toà Nhà Halo Building, Số 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-tvt-holdings-ntd186760
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MAG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH MAG SOLUTIONS
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAIGON PL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH SAIGON PL
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Hanmi Flexible Vina Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Hanmi Flexible Vina Hải Phòng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dân Khang
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Cen Academy
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu NEW VIET DAIRY Pro Company
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Phú Thọ thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm