Giới thiệu CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

TVT là công ty thương mại điện tử đa quốc gia. Chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, Local Brand, khách hàng cá nhân, đã và đang phát triển tại thị trường Việt Nam, Châu Á, Mỹ và EU. TVT là công ty thương mại điện tử đa quốc gia. Chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp, Local Brand, khách hàng cá nhân, đã và đang phát triển tại thị trường Việt Nam, Châu Á, Mỹ và EU. Là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh của Việt Nam trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới với nhiều thương hiệu và đa quốc gia. Tự hào đã cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm cho khách hàng cá nhân và là đối tác của nhiều Local Brand và hàng trăm thương hiệu lớn. Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng. Học tập, đào tạo và phát triển thành Manager các thương hiệu của TVT. Xây dựng nền móng vững chắc hỗ trợ cho các nhân tài mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này.