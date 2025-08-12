Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Tuyển dụng

Hỗ trợ tìm kiếm, sàng lọc và liên hệ ứng viên tiềm năng trên các nền tảng: Facebook, Zalo, LinkedIn, VietnamWorks, TopCV,...

Phối hợp đăng bài, quản lý tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông và đối tác tuyển dụng.

Hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn và theo dõi kết quả tuyển dụng, cập nhật vào file theo dõi ứng viên.

Thương hiệu nhà tuyển dụng

Hỗ trợ xây dựng nội dung truyền thông thương hiệu tuyển dụng: bài viết, ảnh, video về văn hóa – môi trường – con người.

Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, sự kiện tuyển dụng (job fair, livestream,…).

Truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp

Hỗ trợ các hoạt động viết bài đăng, đăng tuyển trên trang PTI HOME Careers nhằm lan tỏa hình ảnh nội bộ công ty.

Tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân sự hoặc ngành liên quan.

Có đam mê và định hướng phát triển nghề nghiệp trong mảng Nhân sự.

Có thể đi làm tối thiểu 5 buổi/tuần.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, nhanh nhẹn, thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết.

Trung thực, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Trợ cấp thực tập 3.000.000/Tháng.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo kỹ năng và tư duy tuyển dụng, sử dụng công nghệ và phát triển kỹ năng giao tiếp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, đề cao tính chủ động và lắng nghe nhân viên.

Tham gia các hoạt động nội bộ, team-building của công ty.

