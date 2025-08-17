Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 đường 5th, khu Sunrise E, khu đô thị The manor Central Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển thành viên

Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí.

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp.

Sắp xếp lịch phỏng vấn và các công tác hậu cần liên quan.

Hỗ trợ quá trình tiếp nhận thành viên mới (onboarding).

Đào tạo

Khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các buổi đào tạo.

Chuẩn bị hậu cần cho các buổi đào tạo.

Đánh giá hiệu quả sau các buổi đào tạo thông qua khảo sát.

Kết nối & Văn hóa nội bộ

Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết (team-building, workshop,...).

Chuẩn bị và triển khai các sự kiện nội bộ theo kế hoạch.

Góp phần xây dựng một môi trường làm việc tích cực, gắn kết trong dự án.

Tổng kết cá nhân & Kỷ luật

Thu thập phản hồi đánh giá từ Trưởng ban và xử lý các biểu mẫu.

Giám sát việc tuân thủ quy định và kỷ luật của dự án.

Xử lý các vi phạm và thông báo về các hình thức kỷ luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & Kỹ năng:

Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, tổ chức sự kiện hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Thái độ:

Có mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực nhân sự.

Yêu thích làm việc với con người và xây dựng cộng đồng.

Trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.

Có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng: quản lý, đào tạo, giao tiếp, phân tích dữ liệu, lãnh đạo...

Trực tiếp đóng góp và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng thế hệ trẻ.

Nhận được sự hỗ trợ, đào tạo và định hướng từ các anh chị thành viên và cựu thành viên trong Dự án.

Mở rộng mạng lưới quan hệ với các CLB, đối tác và thành viên dự án trên toàn quốc.

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí quản lý trong ban HR và trong Hệ sinh thái Sách và Hành động.

Tham gia các hoạt động bonding, team-building, du lịch của dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

