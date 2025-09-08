Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 184A Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Cập nhật cơ sở dữ liệu của công ty bằng cách nhập thông tin liên hệ của nhân viên mới và chi tiết công

Đăng tin tuyển dụng, Sàng lọc CV, liên hệ với ứng viên thông báo lịch phỏng vấn và hỗ trợ tổ chức phỏng vấn.

Hỗ trợ C&B trong vấn đề thủ , giấy tờ, hồ sơ cho người lao động.

Thực hiện các công tác hỗ trợ Phòng Hành chính nhân sự.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên nghành về quản trị nhân lực, kinh tế , … tại các trường cao đẳng, đại học.

Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh

Năng động, sáng tạo

Chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu và sưu tầm cái mới

Luôn có ý thức phấn đấu, thực hiện xuất sắc các phần việc trên giao

Ham học tập, có ý chí ứng tiến

Có sự giao lưu, học hỏi và kết nối nhiều người với nhau

Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp.

Đào tạo: Được đào tạo chi tiết các kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, quy trình nội bộ.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin