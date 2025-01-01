Tất cả địa điểm
Tổng 322 kết quả / Từ khoá "Thực tập sinh Nhân sự"
Lọc nâng cao
Công việc Thực tập sinh Nhân sự

-

Có 322 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự ngày càng gia tăng, đặc biệt tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM,.. Vị trí này phù hợp với sinh viên đang hoặc sắp ra trường, không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, vì thế mức thu nhập không quá cao, dao động 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự

Việc làm thực tập sinh nhân sự là công việc của những sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp đang tìm kiếm cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Công việc này thường yêu cầu thực tập sinh hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện một số nhiệm vụ như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân viên và những công việc hành chính khác liên quan đến nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Vai trò của thực tập sinh nhân sự chủ yếu là hỗ trợ công tác tuyển dụng, tiếp nhận và xử lý hồ sơ ứng viên, tham gia vào quá trình phỏng vấn, theo dõi và đánh giá ứng viên. Ngoài ra, thực tập sinh cũng có thể tham gia vào các hoạt động đào tạo nhân viên, duy trì cơ sở dữ liệu nhân sự, giúp đỡ những công việc hành chính như cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ nhân viên.

Việc làm thực tập sinh nhân sự là cơ hội tuyệt vời để ứng viên học hỏi và làm quen với môi trường làm việc thực tế. Thực tập sinh không chỉ được đào tạo về quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự mà còn có thể mở rộng mối quan hệ trong ngành. Thậm chí, sau thời gian thực tập, nhiều thực tập sinh có thể nhận được cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện được năng lực và cam kết với công việc.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự đang ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự đang ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của thực tập sinh nhân sự (Hr Intern)

Mức lương trung bình của việc làm thực tập sinh nhân sự (HR Intern) thường dao động từ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và quy mô công ty. Bên cạnh mức lương cơ bản, nhiều công ty còn hỗ trợ thêm những khoản chi phí như ăn uống, đi lại, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho thực tập sinh. Tuy không phải mức thu nhập quá cao, song đây là cơ hội để các bạn sinh viên vừa học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức và mối quan hệ, vừa có thể trang trải một phần chi phí sinh hoạt trong thời gian thực tập.

3. Những việc làm thực tập sinh nhân sự (Hr Intern) phổ biến nhất

Lĩnh vực nhân sự khá đa dạng về vị trí, từ tuyển dụng, C&B cho đến mảng đào tạo. Mỗi mảng có nhu cầu tuyển dụng khác nhau và đòi hỏi về phẩm chất, nhiệm vụ cụ thể, tạo cơ hội học hỏi cho các bạn sinh viên hoặc người mới ra trường.

3.1. Thực tập sinh nhân sự (Mảng tuyển dụng)

Nhu cầu tuyển việc làm thực tập sinh nhân sự ở mảng tuyển dụng hiện nay là cao nhất, bởi tuyển dụng là một trong những hoạt động trọng tâm của bộ phận nhân sự trong mọi doanh nghiệp. Thực tập sinh sẽ hỗ trợ chuyên viên tuyển dụng trong việc đăng tin, lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn và tiếp nhận phản hồi từ ứng viên. Ngoài ra, thực tập sinh mảng tuyển dụng còn có thể tham gia vào những buổi phỏng vấn sơ bộ, nghiên cứu thị trường lao động và hỗ trợ quản lý một số công cụ tuyển dụng trực tuyến.

Nhu cầu tuyển thực tập sinh ở mảng tuyển dụng hiện nay là rất cao
Nhu cầu tuyển thực tập sinh ở mảng tuyển dụng hiện nay là rất cao

3.2. Thực tập sinh nhân sự (Mảng C&B)

Mảng C&B cũng là một trong những mảng có nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự khá cao. Công việc chủ yếu của thực tập sinh trong mảng này là hỗ trợ theo dõi, tính toán lương, thưởng và chế độ phúc lợi cho nhân viên. Ngoài ra, thực tập sinh cũng tham gia vào những hoạt động xử lý bảo hiểm xã hội, theo dõi ngày nghỉ phép, kiểm tra bảng chấm công và hỗ trợ việc giải quyết vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân viên. Mảng C&B giúp thực tập sinh hiểu rõ về các chính sách đãi ngộ và phúc lợi trong doanh nghiệp.

3.3. Thực tập sinh nhân sự (Mảng hành chính)

Nhu cầu tuyển thực tập sinh ở mảng hành chính nhân sự hiện tại đang ở mức trung bình, nhưng đây vẫn là mảng quan trọng trong các doanh nghiệp. Thực tập sinh sẽ hỗ trợ trong việc quản lý hồ sơ nhân viên, chuẩn bị tài liệu hành chính, nhập liệu vào hệ thống quản lý nhân sự và hỗ trợ một số công việc văn phòng khác như sắp xếp lịch làm việc, họp hành. Mảng hành chính là cơ hội tuyệt vời để thực tập sinh hiểu rõ về công tác quản lý nhân sự và thủ tục hành chính trong doanh nghiệp.

Thực tập sinh hành chính sẽ hỗ trợ trong việc quản lý hồ sơ nhân viên và chuẩn bị các tài liệu hành chính
Thực tập sinh hành chính sẽ hỗ trợ trong việc quản lý hồ sơ nhân viên và chuẩn bị các tài liệu hành chính

3.4. Thực tập sinh nhân sự (Mảng đào tạo)

Mảng đào tạo có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh thấp hơn so với các mảng khác, vì yêu cầu công việc thường đòi hỏi thực tập sinh phải có một số kinh nghiệm về tổ chức và quản lý chương trình đào tạo. Thực tập sinh trong mảng này sẽ hỗ trợ tổ chức nhiều khóa đào tạo, nghiên cứu và phát triển tài liệu đào tạo, sắp xếp lịch trình và tham gia hỗ trợ giảng viên trong quá trình đào tạo. Ngoài ra, công việc này thường yêu cầu khả năng giao tiếp tốt và sự sáng tạo trong việc xây dựng nội dung đào tạo.

4. Hình thức tuyển dụng thực tập sinh nhân sự phổ biến

Những doanh nghiệp thường tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhân sự với hai hình thức chính là full-time và part-time. Mỗi hình thức có nhu cầu tuyển dụng và đặc thù công việc khác nhau, tạo ra nhiều cơ hội cho những bạn sinh viên hoặc người mới ra trường lựa chọn.

4.1. Thực tập sinh nhân sự Full-time

Nhu cầu tuyển thực tập sinh nhân sự full-time đang ngày càng tăng, đặc biệt là trong những công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia. Thực tập sinh full-time sẽ làm việc toàn thời gian tại văn phòng và tham gia vào nhiều công việc của bộ phận nhân sự, bao gồm tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân viên, tính lương thưởng, theo dõi phúc lợi, hỗ trợ tổ chức đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác. Vì yêu cầu làm việc toàn thời gian, thực tập sinh full-time có cơ hội học hỏi sâu rộng và đóng góp nhiều vào công tác nhân sự của công ty.

Thực tập sinh full-time sẽ làm việc toàn thời gian tại văn phòng và tham gia vào hầu hết công việc
Thực tập sinh full-time sẽ làm việc toàn thời gian tại văn phòng và tham gia vào hầu hết công việc

4.2. Thực tập sinh nhân sự Part-time

Thực tập sinh nhân sự part-time thường làm việc với thời gian linh hoạt, khoảng 3-4 giờ mỗi ngày hoặc theo ca đăng ký, phù hợp với những bạn sinh viên đang học tập và muốn tích lũy kinh nghiệm. Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh part-time cũng khá cao, đặc biệt là ở các công ty nhỏ và vừa. Nhiệm vụ công việc chính của thực tập sinh part-time bao gồm hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, quản lý hồ sơ nhân sự và giúp đỡ trong công việc hành chính như nhập liệu, theo dõi hồ sơ nhân viên hoặc hỗ trợ công việc khác liên quan đến nhân sự.

Hình thức part-time giúp sinh viên có thể linh động trong việc học và làm việc
Hình thức part-time giúp sinh viên có thể linh động trong việc học và làm việc

5. Khu vực tuyển dụng thực tập sinh nhân sự nhiều nhất

Việc tuyển dụng thực tập sinh nhân sự có nhu cầu cao ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng nhờ vào số lượng lớn công ty, tổ chức và tập đoàn đang hoạt động.

5.1. Việc làm thực tập sinh nhân sự Hà Nội

Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh nhân sự rất lớn với đa dạng vị trí công việc khác nhau. Thành phố này tập trung nhiều cơ quan nhà nước, công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia và tổ chức phi chính phủ, vì thế nên những doanh nghiệp ở đây luôn cần những thực tập sinh năng động, sáng tạo để hỗ trợ các công việc tuyển dụng, hành chính và C&B.

5.2. Việc làm thực tập sinh nhân sự TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn và doanh nghiệp startup. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh nhân sự tại đây luôn rất cao. Thành phố này có môi trường làm việc năng động và đa dạng ngành nghề, tạo cơ hội cho thực tập sinh tham gia vào nhiều dự án nhân sự từ tuyển dụng, đào tạo đến quản lý phúc lợi.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp TP.HCM khiến nhu cầu tìm kiếm thực tập sinh nhân sự rất cao
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp TP.HCM khiến nhu cầu tìm kiếm thực tập sinh nhân sự rất cao

5.3. Việc làm thực tập sinh nhân sự Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh chóng tại miền Trung, là nơi tập trung nhiều công ty, tổ chức trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin và sản xuất. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí thực tập sinh nhân sự không cao bằng Hà Nội và TP.HCM, song vẫn có sự tăng trưởng ổn định trong việc tuyển dụng thực tập sinh nhờ vào sự mở rộng của các công ty, đặc biệt là trong những ngành cần nhân sự hỗ trợ như hành chính, tuyển dụng và đào tạo.

6. Mô tả chi tiết công việc của một thực tập sinh nhân sự

Công việc của một thực tập sinh nhân sự rất đa dạng và bao quát nhiều mảng khác nhau của bộ phận nhân sự. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà thực tập sinh nhân sự thường đảm nhận:

  • Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức hoạt động kết nối và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên.

  • Thực hiện nhiệm vụ hành chính và lễ tân khi có yêu cầu, đảm bảo công việc văn phòng được vận hành suôn sẻ.

  • Cập nhật và nghiên cứu thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương trung bình của các ngành nghề để hỗ trợ công tác tuyển dụng.

  • Hỗ trợ chuyên viên nhân sự trong việc quản lý hồ sơ ứng viên, tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng và sắp xếp job3s.ai/cv-xin-viec'>CV.

  • Thực hiện các công việc hành chính nhân sự như nhập dữ liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ nhân viên, chuẩn bị phòng họp và tài liệu liên quan.

Thực tập sinh nhân sự hỗ trợ thực hiện tuyển dụng, nhập dữ liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ nhân viên
Thực tập sinh nhân sự hỗ trợ thực hiện tuyển dụng, nhập dữ liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ nhân viên

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với thực tập sinh nhân sự

Để đáp ứng được nhu cầu công việc và môi trường làm việc tại bộ phận nhân sự, các nhà tuyển dụng thường mong muốn ứng viên thực tập có những phẩm chất và kỹ năng nhất định. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản đối với thực tập sinh nhân sự:

  • Ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

  • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp.

  • Năng động, nhiệt tình, luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện bản thân.

  • Luôn có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các công việc được giao.

  • Có khả năng kết nối, trò chuyện và xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người.

  • Có hiểu biết và đam mê trong tìm hiểu các quy định về lương thưởng, bảo hiểm, luật lao động, và các vấn đề nhân sự khác.

Thực tập sinh nhân sự đòi hỏi cần có thái độ ham học hỏi và tinh thần cầu tiến
Thực tập sinh nhân sự đòi hỏi cần có thái độ ham học hỏi và tinh thần cầu tiến

9. Trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành quản trị nhân lực ngày càng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, vì vậy việc lựa chọn một trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín rất quan trọng để đảm bảo chất lượng học tập và cơ hội nghề nghiệp sau này. Nhiều trường đại học hàng đầu tại Việt Nam như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương và Đại học Quốc gia TP.HCM là nơi cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị nhân lực, giúp sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và mạng lưới quan hệ trong ngành nhân sự.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí VNĐ/năm

(2024)

Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01, D07

27.45

22.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Trường Đại học Thương mại

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01

26,20

23.000.000 - 25.000.000

TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01, D07

26,80

27.200.0000

TP.HCM

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Quản trị nhân lực

A00; C03; D01; A01

24,00

18.500.000 - 23.000.000

Đà Nẵng

Đại học Kinh tế

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01, D90

24.75

14.435.000

Với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày càng cao, việc làm thực tập sinh nhân sự đang trở thành cơ hội hấp dẫn cho sinh viên và người mới tốt nghiệp. Các thực tập sinh sẽ hỗ trợ công tác tuyển dụng, quản lý hồ sơ, tính lương và tham gia đào tạo, phát triển nhân sự. Đây là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng chuyên môn đối với những sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực này ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.