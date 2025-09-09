Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

Nguồn gốc của BWT được bắt đầu từ năm 1823, khi Johann Adam Benckiser thành lập một nhà máy hóa chất nhỏ tại Đức, mang chính tên gia đình ông. Gần hai thế kỷ sau, vào năm 1990, Andreas Weißenbacher đã đặt viên gạch đầu tiên cho BWT ngày nay thông qua thương vụ mua lại quản lý. Từ “Benckiser Wasser Technik”, ông đã khai sinh thương hiệu “BWT”, mở ra hành trình dài đầy thành công. Ban đầu công ty đặt trụ sở tại Hallein (Áo), nhưng chỉ hai năm sau đã chuyển về thị trấn Mondsee xinh đẹp, nơi gắn bó với sự phát triển của BWT cho đến nay. Tại BWT, vì sao chúng tôi cảm thấy hoàn toàn hòa hợp trong môi trường nước? Đơn giản là bởi trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu và phát triển về nước; không một công ty nào khác hiểu rõ toàn bộ lĩnh vực xử lý nước như chúng tôi. Gần như ở bất kỳ nơi nào có nước, bạn đều sẽ bắt gặp những giải pháp tiên phong từ BWT – trong các hộ gia đình, thương mại và công nghiệp, dược phẩm & công nghệ sinh học, khách sạn, bệnh viện, cộng đồng địa phương và các thành phố.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Hạn nộp: 08/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

