Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tham gia toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các vị trí tại IELTS LangGo: từ đăng tin, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ đến phỏng vấn và thông báo kết quả.

Chủ động khai thác, sáng tạo các kênh tìm kiếm ứng viên mới (mạng xã hội, cộng đồng nghề nghiệp, sự kiện offline…).

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với ứng viên tiềm năng, đảm bảo trải nghiệm ứng viên tích cực trong suốt quá trình tuyển dụng.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận nhân sự mới, đồng hành trong quá trình hội nhập.

Tham gia cùng bộ phận Nhân sự triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng và truyền thông nội bộ.

Đóng góp ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm nhân viên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan; có thể đi làm full-time.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên yêu thích lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và chủ động.

Trung thực, trách nhiệm và mong muốn học hỏi, phát triển nghề nghiệp.

Có laptop cá nhân và khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hỗ trợ: 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp ăn trưa, gửi xe, điện thoại + thưởng theo kết quả công việc.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, quản lý ứng viên và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Cơ hội làm việc trực tiếp với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được mentoring 1-1.

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho báo cáo tốt nghiệp/khóa luận.

Tham gia miễn phí hoặc giảm giá sâu các khóa học tiếng Anh và kỹ năng tại hệ thống công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đề cao sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập với chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

