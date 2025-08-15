Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Halo Building, 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Đăng tin tuyển dụng nhân sự trên các trang thông tin của Công ty, các trang tuyển dụng, Facebook, Website,...

Hẹn lịch và sắp xếp phỏng vấn.

Liên hệ – tư vấn, chăm sóc ứng viên. (Gọi điện, Chat Zalo/Messenger).

Trả lời kết quả và hỗ trợ ứng viên qua email.

Nghiên cứu các kênh đăng tin, thu hút ứng viên tiềm năng hiệu quả, tối ưu.

Cơ hội tham gia đào tạo nhân sự nội bộ.

Hỗ trợ các công việc duy trì và gắn kết nội bộ.

Các công việc sẽ được hướng dẫn bài bản.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản lý nguồn nhân lực…

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có Laptop cá nhân.

Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập từ 2.000.000 - 3.000.000đ/tháng

Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.

Trực tiếp tham gia các công việc nhân sự, tuyển dụng, các bạn sẽ được học tập, phát triển tối đa khả năng của bản thân, tích lũy kinh nghiệm quý giá về tuyển dụng, quản trị nhân sự ngay sau khi tốt nghiệp.

Được đào tạo quy trình tuyển dụng bài bản, cách thức tuyển dụng hiệu quả với ngân sách tối ưu nhất, cách thức xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ.

Bạn sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí những khóa học về Nhân sự giá hơn 30 triệu đồng: Tuyển dụng, C&B, xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ, quản lý nhân sự, kinh doanh, Marketing,...

Được đào tạo các công cụ làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả, nhân đôi hiệu suất mà bất kỳ chuyên viên nhân sự nào cũng sẽ cần.

Làm việc trong văn phòng máy lạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS

