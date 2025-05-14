Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

1. Hỗ trợ công tác tuyển dụng của Phòng Nhân sự - Hành chính bao gồm các đầu mục công việc:

• Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh (online/offline), đăng tuyển nội dung tuyển dụng trên các kênh nhằm thu hút và tim kiếm nguồn ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

• Tham gia xây dựng nội dung, ý tưởng phát triển các kênh tuyển dụng của Pasal trên fanpage/tiktok

• Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong database hệ thống quản lý thông tin nhân sự của công ty.

• Thực hiện liên hệ các bước sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng tuyển dụng và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn.

• Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

2. Thực hiện các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp