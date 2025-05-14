Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
- Hà Nội: 146 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
1. Hỗ trợ công tác tuyển dụng của Phòng Nhân sự - Hành chính bao gồm các đầu mục công việc:
• Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh (online/offline), đăng tuyển nội dung tuyển dụng trên các kênh nhằm thu hút và tim kiếm nguồn ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.
• Tham gia xây dựng nội dung, ý tưởng phát triển các kênh tuyển dụng của Pasal trên fanpage/tiktok
• Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong database hệ thống quản lý thông tin nhân sự của công ty.
• Thực hiện liên hệ các bước sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng tuyển dụng và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn.
• Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.
2. Thực hiện các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp/ Đang học Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Báo chí và các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng mạnh về sáng tạo nội dung content hoặc ứng viên đang làm các công tác trong Đoàn Trường, CLB là một lợi thế.
- Có laptop cá nhân.
- Năng động, nhiệt tình ham học hỏi.
- Kỹ năng giao tiếp thuyết trình tốt.
- Sử dụng thành thạo ký năng văn phòng: Words, Excel, PPT...
Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI